Nakon Mladićeve smrti u BiH ga veličali kao heroja: OESS traži istrage, SDP podnio kaznene prijave

Nakon što je Mladić kojega je Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju (ICTY) osudio na doživotni zatvor zbog ratnih zločina u četvrtak umro u pritvoru tribunala u Haagu političari i brojne javne osobe iz Republike Srpske o njemu su govorili kao o heroju osporavajući istodobno utemeljenost presude koja mu je izrečena.