Žestoko obraćanje književnika Artura Pereza-Reverta o Ratku Mladiću

"Odigrali su sramotnu ulogu. Europska zajednica se i danas mora sramiti zbog svoje uloge. Bili smo u Sarajevu ili Hrvatskoj pa ugledali Solanu kako se smije i razgovara s Mladićem, Karadžićem... Novinari se nisu mogli načuditi, bili smo zgroženi", rekao je u jednom intervjuu 2020. godine.