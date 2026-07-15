Njemački mediji: Srbija se vraća politici iz doba Slobodana Miloševića

Prema riječima Dragana Popovića, "to je samo dokaz da etničko čišćenje koje je izvršio Milošević nikome nije problem i da ne bi bilo problem ni neko novo etničko čišćenje". "Problem je kada se to kaže javno, a onda uslijedi relativizacija onoga što je rečeno. Ako se za ministricu Paunović može reći da nije dovoljno politički iskusna pa je iskreno rekla ono što se inače ne govori, to se ne može reći za Ivicu Dačića. Zato i mislim da je njegova izjava još opasnija", smatra Popović.