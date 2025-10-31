Nova.rs i novine Nova traže investitora: Želimo zaštititi uređivačku politiku i osigurati održivo financiranje

Kao što su navele i kolege s N1, nakon promjena u menadžmentu United Grupe, javnost je upoznata s time da bi u odlučivanje o budućnosti medija United Media mogli biti uključeni ljudi izvan kompanije – konkretno predsjednik Srbije i izvršna vlast, ali i direktor Telekoma, Vladimir Lučić. Sam predsjednik je još u veljači ove godine izjavio da United Grupa nije osigurala financiranje te da će u studenome biti otpuštanja novinara.