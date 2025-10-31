Nova.rs i novine Nova traže investitora: Želimo zaštititi uređivačku politiku i osigurati održivo financiranje

Portal Nova.rs i novine "Nova" pridružuju se inicijativi kolega iz sestrinskih kuća TV N1 i TV Nova u prijedlogu da redakcije budu otkupljene od United Grupe - po tržišnim principima, uz financijsku potporu vjerodostojnih vanjskih investitora.
"Zašto ovaj korak, zašto sada?"
Kao što su navele i kolege s N1, nakon promjena u menadžmentu United Grupe, javnost je upoznata s time da bi u odlučivanje o budućnosti medija United Media mogli biti uključeni ljudi izvan kompanije – konkretno predsjednik Srbije i izvršna vlast, ali i direktor Telekoma, Vladimir Lučić. Sam predsjednik je još u veljači ove godine izjavio da United Grupa nije osigurala financiranje te da će u studenome biti otpuštanja novinara.
S obzirom na to da je studeni upravo razdoblje u kojem se izrađuju konačni proračuni za nadolazeću 2026. godinu, ali i dugoročni planovi za sljedećih pet godina, krajnje je vrijeme za rješavanje ovog pitanja, piše Nova.rs.
Zato, kao i u slučaju N1, predlažemo provođenje menadžerskog preuzimanja (management buyout), odnosno otkup portala Nova.rs i novina Nova od United Grupe.
Cilj je jasan - institucionalna zaštita uredničke i novinarske neovisnosti ovih medija na održivim principima, u skladu s najboljim europskim praksama. U tom bi slučaju rukovodstvo redakcije preuzelo odgovornost i korporativno upravljanje, čime bi se onemogućilo političko i poslovno uplitanje u uređivačku politiku.
"To dugujemo našim čitateljima, kojih su milijuni, kao i kolegama novinarima, urednicima, fotoreporterima i montažerima, ali i široj javnosti koja nam je svih ovih godina bila odana i čije povjerenje ne želimo izgubiti. Želimo raditi na održivim, transparentnim i profesionalnim osnovama, s jasnim vlasničkim strukturama naše medijske kuće", poručili su s Nova.rs.
