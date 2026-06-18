PREDSJEDNIK ANEM-A
Novinar Veran Matić napadnut ispred Skupštine Srbije
Predsjednik Asocijacije nezavisnih elektroničkih medija i poznati novinar Veran Matić napadnut je u srijedu navečer ispred Narodne skupštine Srbije dok je mobitelom snimao skup građana, priopćio je ANEM
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Prema navodima ANEM-a, nepoznati mladić istrgnuo mu je telefon iz ruke kako bi ga spriječio u snimanju. Uređaj mu je vraćen tek nakon intervencije Đorđa Prelića, bivšeg vođe navijačke skupine Alkatraz, koji je s Matićem kratko razgovarao.
Prema priopćenju ANEM-a, Prelić je Matiću rekao da mu je izvještavanjem na televiziji B92 "upropastio život“, aludirajući, kako novinar pretpostavlja, na nekadašnji serijal Insajder.
Matić je incident prijavio policiji, a N1 Srbija je od MUP-a zatražio informacije o poduzetim mjerama i identitetu napadača.
Matić izložen kampanji diskreditacije
ANEM je osudio napad i upozorio da se dogodio u ozračju višemjesečne kampanje protiv Matića, za koju tvrde da dodatno ugrožava njegovu sigurnost. U priopćenju navode da je Matić posljednjih mjeseci izložen kampanji diskreditacije, podsjećajući na izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića te na sadržaje emitirane u dokumentarnom filmu "Zlo doba 2: Rađanje propagande“, u kojima se, kako tvrde, Matića prikazuje kao stranog agenta, izdajnika i osobu koja je pronevjerila velike svote novca.
Udruženje od nadležnih institucija traži hitnu reakciju i rasvjetljavanje slučaja.
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