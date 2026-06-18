Novinar Veran Matić napadnut ispred Skupštine Srbije

ANEM je osudio napad i upozorio da se dogodio u ozračju višemjesečne kampanje protiv Matića, za koju tvrde da dodatno ugrožava njegovu sigurnost. U priopćenju navode da je Matić posljednjih mjeseci izložen kampanji diskreditacije, podsjećajući na izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića te na sadržaje emitirane u dokumentarnom filmu "Zlo doba 2: Rađanje propagande“, u kojima se, kako tvrde, Matića prikazuje kao stranog agenta, izdajnika i osobu koja je pronevjerila velike svote novca.