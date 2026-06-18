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PREDSJEDNIK ANEM-A

Novinar Veran Matić napadnut ispred Skupštine Srbije

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N1 Info
|
18. lip. 2026. 08:38
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Nova.rs
Filip Krainčanić/Nova.rs

Predsjednik Asocijacije nezavisnih elektroničkih medija i poznati novinar Veran Matić napadnut je u srijedu navečer ispred Narodne skupštine Srbije dok je mobitelom snimao skup građana, priopćio je ANEM

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Prema navodima ANEM-a, nepoznati mladić istrgnuo mu je telefon iz ruke kako bi ga spriječio u snimanju. Uređaj mu je vraćen tek nakon intervencije Đorđa Prelića, bivšeg vođe navijačke skupine Alkatraz, koji je s Matićem kratko razgovarao.

Prema priopćenju ANEM-a, Prelić je Matiću rekao da mu je izvještavanjem na televiziji B92 "upropastio život“, aludirajući, kako novinar pretpostavlja, na nekadašnji serijal Insajder.

Matić je incident prijavio policiji, a N1 Srbija je od MUP-a zatražio informacije o poduzetim mjerama i identitetu napadača.

Matić izložen kampanji diskreditacije

ANEM je osudio napad i upozorio da se dogodio u ozračju višemjesečne kampanje protiv Matića, za koju tvrde da dodatno ugrožava njegovu sigurnost. U priopćenju navode da je Matić posljednjih mjeseci izložen kampanji diskreditacije, podsjećajući na izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića te na sadržaje emitirane u dokumentarnom filmu "Zlo doba 2: Rađanje propagande“, u kojima se, kako tvrde, Matića prikazuje kao stranog agenta, izdajnika i osobu koja je pronevjerila velike svote novca.

Udruženje od nadležnih institucija traži hitnu reakciju i rasvjetljavanje slučaja.

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Teme
aleksandar vučić napad na novinare novinarstvo srbija veran matić

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