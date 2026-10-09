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Radiotelevizija Herceg-Bosne

Novinari u Kiseljaku pronašli bombu kod redakcije, drugi put u tri mjeseca

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Hina
|
09. lis. 2026. 11:37
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Livno: Policija Bosne i Hercegovine 24.07.2018.. Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Uklonjena je ručna bomba koja je u četvrtak poslijepodne pronađena u neposrednoj blizini dopisništva Radiotelevizije Herceg-Bosne (RTV HB) u Kiseljaku u središnjoj Bosni, izvijestili su petak iz policije Srednjobosanske županije.

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Bombu su pronašli novinari Radiotelevizije Herceg-Bosne o čemu su izvijestili policiju. Ubrzo nakon toga policija je osigurala mjesto događaja i obavila očevid, a eksplozivnu napravu je uklonio tim Federalne uprave civilne zaštite. 

Iz MUP-a su dodali da će policijski službenici dostaviti izvješće Tužiteljstvu Srednjobosanske županije nakon dovršetka istrage

Nije prvi put

Prema istome priopćenju dežurna tužiteljica Županijskog tužiteljstva u Travniku nije se mogla izjasniti postoje li elementi kaznenog djela s pronađenom ručnom bombom. 

Ručna bomba na istoj je lokaciji pronađena i u srpnju ove godine. Tada je tijekom policijskog očevida utvrđeno da je eksplozivna naprava pala s krova zgrade za vrijeme izvođenja građevinskih radova. Ovoga puta nije bilo radova na tome objektu. 

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