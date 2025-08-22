Oglas

Redakcijski komentar

Novinari N1 nikada neće vezati konja Aleksandru Vučiću

author
N1 Srbija
|
22. kol. 2025. 11:01
Srbija
N1 Srbija

N1 nije prodan. Nova TV nije prodana. United Group nije prodan, United Media nije dobila novog vlasnika. Većinski vlasnik isti je kao i prethodnih sedam godina – investicijski fond BC Partners. Manjinski vlasnik isti je od osnivanja – Dragan Šolak. Do sada se vlasnička struktura nije mijenjala.

Oglas

Većinski vlasnik jest promijenio upravu i smijenio Dragana Šolaka. Dolazak novog direktora na čelo United Group Srbija nema nikakav utjecaj na rad medija. N1 nije dobio novog direktora.

Važno je da svi znaju činjenice i da ne šire dezinformacije, kao što je to učinjeno u objavi redatelja Siniše Kovačevića na mreži X, a koju prenose režimski tabloidi u Srbiji.

Činjenica koja je izazvala reakcije javnosti jest da novog direktora UG-a Srbija, koji nema nikakve veze s medijima, zastupaju odvjetnici državnog Telekoma – kompanije koja je osnovala desetke medija s ciljem da širi propagandu Aleksandra Vučića.

Novinari N1 nikada nisu vezivali konja gazdama. Novinari N1 neće vezati konja Aleksandru Vučiću. Pokušajte to shvatiti, gospodine Kovačeviću.

Teme
Aleksandar Vučić Mediji Siniša Kovačević Sloboda medija United Group Vlast
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ