Novinari N1 nikada neće vezati konja Aleksandru Vučiću

N1 nije prodan. Nova TV nije prodana. United Group nije prodan, United Media nije dobila novog vlasnika. Većinski vlasnik isti je kao i prethodnih sedam godina – investicijski fond BC Partners. Manjinski vlasnik isti je od osnivanja – Dragan Šolak. Do sada se vlasnička struktura nije mijenjala.
Većinski vlasnik jest promijenio upravu i smijenio Dragana Šolaka. Dolazak novog direktora na čelo United Group Srbija nema nikakav utjecaj na rad medija. N1 nije dobio novog direktora.
Važno je da svi znaju činjenice i da ne šire dezinformacije, kao što je to učinjeno u objavi redatelja Siniše Kovačevića na mreži X, a koju prenose režimski tabloidi u Srbiji.
Zovu me da branimo Novu i N1.Od koga?Zašto?Pa to je prodato.Nije oteto,nije zauzeto silom,niko nije provalio vrata čizmom.A što se tiče uređivačke politike,dragi novinari slobodotvorci,branitelji profesije,istinoljupci i istinoljubice,vezivaćete konja gde gazda kaže.Kao i dosad.— Sinisa Kovacevic (@SinisaKovacevi6) August 21, 2025
Činjenica koja je izazvala reakcije javnosti jest da novog direktora UG-a Srbija, koji nema nikakve veze s medijima, zastupaju odvjetnici državnog Telekoma – kompanije koja je osnovala desetke medija s ciljem da širi propagandu Aleksandra Vučića.
Novinari N1 nikada nisu vezivali konja gazdama. Novinari N1 neće vezati konja Aleksandru Vučiću. Pokušajte to shvatiti, gospodine Kovačeviću.
