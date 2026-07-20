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drama u sloveniji

Opljačkano vozilo za prijevoz novca. Policija blokirala ceste, u zraku i helikopter

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N1 Slovenija
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20. srp. 2026. 19:07
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06.02.2024., Brnik, Slovenija - Policija preuzela novi policijski helikopter. Photo: Igor Kupljenik/PIXSELL/F.A. BOBO
Ilustracija: Igor Kupljenik/PIXSELL/F.A. BOBO

U slovenskoj Izoli nepoznati počinitelji opljačkali su vozilo za prijevoz novca i ukrali veću količinu gotovine. Nakon pljačke pobjegli su s mjesta događaja, a policija je pokrenula opsežnu potragu, postavila cestovne blokade i u potragu uključila helikopter.

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Policija je dojavu o pljački zaprimila u 13.45 sati. Prema informacijama Policijske uprave Koper, razbojnici su ispred jedne trgovine u Izoli iz vozila za prijevoz novca otuđili gotovinu.

"Policajci su odmah izašli na teren i postavili blokadne punktove, a u potragu je uključen i helikopter", priopćili su iz Policijske uprave Koper.

Na mjestu događaja u tijeku je očevid, dok policijski službenici i kriminalisti prikupljaju informacije i tragaju za počiniteljima, piše N1 Slovenija.

Policija je uputila apel građanima koji su se u vrijeme događaja nalazili u Izoli ili imaju korisne informacije da ih što prije prijave na broj za hitne slučajeve 113.

Prema neslužbenim informacijama, pljačka se dogodila ispred trgovine Hofer u Izoli.

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Teme
pljačka policija policijska akcija slovenija

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