drama u sloveniji
Opljačkano vozilo za prijevoz novca. Policija blokirala ceste, u zraku i helikopter
U slovenskoj Izoli nepoznati počinitelji opljačkali su vozilo za prijevoz novca i ukrali veću količinu gotovine. Nakon pljačke pobjegli su s mjesta događaja, a policija je pokrenula opsežnu potragu, postavila cestovne blokade i u potragu uključila helikopter.
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Policija je dojavu o pljački zaprimila u 13.45 sati. Prema informacijama Policijske uprave Koper, razbojnici su ispred jedne trgovine u Izoli iz vozila za prijevoz novca otuđili gotovinu.
"Policajci su odmah izašli na teren i postavili blokadne punktove, a u potragu je uključen i helikopter", priopćili su iz Policijske uprave Koper.
Na mjestu događaja u tijeku je očevid, dok policijski službenici i kriminalisti prikupljaju informacije i tragaju za počiniteljima, piše N1 Slovenija.
Policija je uputila apel građanima koji su se u vrijeme događaja nalazili u Izoli ili imaju korisne informacije da ih što prije prijave na broj za hitne slučajeve 113.
Prema neslužbenim informacijama, pljačka se dogodila ispred trgovine Hofer u Izoli.
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