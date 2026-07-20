Vučetić o slučaju Banožić: "Građani pristaju biti žrtvom, a oporba skupo plaćeno društvo vladajućih"

Kao što nam je opisao, u fokusu odvjetništva sad su sitne afere u redovima opozicije, od kojih je za neke upitno radi li se uopće o kaznenom djelu. „Ušli smo u vrlo opasnu situaciju ako se pravosuđe zloupotrebljava za obračun vlasti sa opozicijom. To je možda i opasnije od toga da se nekim ministrima progleda kroz prste, premda je i jedno i drugo apsolutno nedopustivo. Nekako nam stalno ta naša krhka pravna država visi na koncu i zato moramo ukazivati na ove probleme kako ne bi pala i razbila se“, slikovito je zaključio Aleksandar Maršavelski.