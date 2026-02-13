"Fidesz je siguran izbor"
Orban o izborima u Mađarskoj: "Radi se o ratu ili miru"
Suočen s mogućnošću da izgubi vlast nakon 16 godina, mađarski premijer Viktor Orban parlamentarne izbore 12. travnja prikazuje kao odabir između "rata i mira", tvrdeći da će njegovi suparnici uvesti zemlju u rat koji bjesni u susjednoj Ukrajini.
"Odlučit ćemo o našoj sudbini u travnju. Radi se o ratu ili miru", kazao je Viktor Orban, čelnik nacionalističke stranke Fidesz na društvenoj mreži Facebook ranije ovog tjedna. "Za mir, Fidesz je siguran izbor".
Mađarski birači dobivaju brojna Orbanova pisma u kojima ih poziva da potpišu "nacionalnu peticiju" za odbacivanje financijske pomoći Europske unije za Ukrajinu, što je neprestano ponavljana poruka na državnoj televiziji, koja je pod čvrstom kontrolom vlade.
Fidesz je također diljem zemlje postavio plakate koji prikazuju šefa oporbe Petera Magyara kako poslušno govori "da" dok predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen zahtijeva "Novac za Ukrajinu!", a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski traži oružje.
Orban se već duže sukobljava s EU-om zbog Ukrajine, ali i brojnih drugih pitanja. Prkoseći Bruxellesu, održao je srdačne veze s Moskvom, odbija poslati oružje u Ukrajinu te tvrdi da se Kijev nikada ne može pridružiti bloku.
Magyarova stranka desnog centra Tisza, koja uživa najveću podršku prema većini predizbornih anketa, zalaže se za to da se Mađarska ponovo pridruži mainstreamu EU-a nakon višegodišnjih loših odnosa tijekom Orbanove vlasti zbog koje su blokirana ključna europska sredstva namijenjena za zemlju.
Magyar odbacuje Orbanovu predizbornu kampanju kao smiješnu "propagandu", no Tisza je oprezna glede Ukrajine, govoreći da se protivi bilo kakvom ubrzanom pristupnom procesu za Kijev te da će o tom pitanju raspisati obvezujući referendum ako dođe na vlast.
Ukrajina treba podršku svih 27 zemalja članica Unije kako bi se mogla pridružiti bloku.
Stagnacija mađarskog gospodarstva
Politički analitičari povezuju Orbanov fokus na rat sa stanjem mađarskog gospodarstva koje stagnira nakon rasta inflacije potaknutog ruskom invazijom na Ukrajinu 2022. Inflacija je otada splasnula.
"Bez dobrih rezultata u ekonomiji, Orban se nastoji predstaviti kao jamac stabilnosti i sigurnosti, govoreći da će doći do kaosa ako on ode", rekao je Robert Laszlo iz budimpeštanskog think-tanka Political Capital.
"To je funkcioniralo kada je riječ o jačanju baze Fideszovih birača, no još uvijek nije poznato hoće li uspjeti uvjeriti neodlučne glasače ili vratiti one koji su se okrenuli Tiszi", dodao je Laszlo.
U gradu Đunđušu, utvrdi Fidesza udaljenoj oko 230 kilometara od ukrajinske granice, neki ljudi su rekli da rat predstavlja njihovu ključnu zabrinutost.
"Ne bismo trebali mijenjati stabilnost za neizvjestan odabir, a prije svega: nitko ne želi rat", kazao je 39-godišnji Szabolcs Dauka.
Za druge pak su bitnije gospodarske brige.
"Ova (antiukrajinska) kampanja me ne zanima, ne slažem se s njome. Ona samo dijeli ljude", rekla je 56-godišnja Orsolya Bakos, majka dvoje djece.
"Ono što je važno jest budućnost naše djece. Sve bolnice i obrazovanje su u raspadu".
Čvrst stav
Orban se nada da će antiukrajinska retorika mobilizirati birače u jednakoj mjeri kao i njegov čvrst stav prema migraciji koji zauzima od 2015. kada je na granici podigao ogradu kako bi spriječio ulazak migranata.
"Sudjelovati u ratu je veoma slično migracijama: nema skakanja unutra pa van. Jednom kada uđete, onda ste unutra", rekao je biračima tijekom predizborne kampanje.
Također, ponovio je optužbe da se Kijev i Bruxelles upleću u izbore u Mađarskoj, što obje strane odbacuju.
Ukrajinski ministar vanjskih poslova je pozvao mađarskog veleposlanika u Kijevu na razgovor 28. siječnja kako bi prosvjedovao zbog tvrdnji o upletanju.
Na pitanje o Orbanovoj predizbornoj retorici, Europska komisija je za Reuters odgovorila da je najbolji način za okončati rat i osigurati dugotrajan mir taj da se zadrži gospodarski pritisak na Rusiju, a Ukrajinu primi u EU nakon što ispuni kriterije.
Međutim, podrška mađarske javnosti za Kijev je splasnula kako rat sve duže traje. Istraživanje koje su u prosincu objavili Policy Solutions i Zavecz Research pokazalo je da je protivljenje europskoj pomoći za Ukrajinu naraslo na 63 posto 2025. u usporedbi s 41 posto 2023., a 64 posto Mađara se protivilo ukrajinskom članstvu u Uniji.
Andras Biro-Nagy, ravnatelj budimpeštanskog instituta za politička istraživanja Policy Solutions, rekao je da bi Orbanove izjave o Ukrajini mogle odgovarati i glasačima izvan Fideszove baze.
"Na stol stavlja pitanje o kojem se mišljenja razlikuju čak i među pristašama Tisze i koje bi također moglo biti korisno za obraćanje neodlučnim biračima", dodao je.
Tisza, koja svoj predizborni program temelji na obećanjima o borbi protiv korupcije i oživljavanju ekonomije, trenutno ima između 8 i 12 postotnih bodova veću podršku od Fidesza među biračima koji su već odlučili za koga će glasati. Međutim, provladine ankete pokazuju da vodi Fidesz, a da su mnogi birači i dalje neodlučni.
Magyar je ovog tjedna rekao da birači žele čuti o "pravim problemima, mirovinama, troškovima života, ljudima koji emigriraju odavde, smanjenju inflacije".
