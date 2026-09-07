ISPRAĆAJ RATNOG ZLOČINCA
Patrijarh Porfirije predvodi opijelo Mladića: Godinama je bio mitropolit u Zagrebu
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije, koji je gotovo sedam godina bio mitropolit zagrebačko-ljubljanski, danas u Beogradu predvodi opijelo pravomoćno osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću.
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Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije danas služi opijelo Ratku Mladiću u crkvi Svetog apostola Luke u Beogradu, a u obredu sudjeluju i drugi vladike SPC-a, javlja N1 Srbija. Crkva je još jučer objavila da će upravo Porfirije osobno predvoditi obred za Mladića, kojeg je u svom priopćenju opisala kao "pravoslavnog kršćanina i srpskog vojnika".
Ratko Mladić, bivši zapovjednik Vojske Republike Srpske, preminuo je 27. kolovoza u zatvorskoj bolnici u Haagu, gdje je služio doživotnu kaznu zbog genocida u Srebrenici, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina počinjenih tijekom rata u BiH. Na njegov ispraćaj u Beogradu stigle su tisuće ljudi, među njima i brojni srpski političari te političari iz Republike Srpske.
Gotovo sedam godina bio je mitropolit u Zagrebu
Porfirije je dobro poznat hrvatskoj javnosti jer je od 2014. do 2021. godine bio mitropolit zagrebačko-ljubljanski. Na tu je dužnost izabran 2014., a ustoličen je 13. srpnja iste godine u pravoslavnoj crkvi Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu.
U svojim je javnim istupima tada isticao važnost pomirenja i odnosa pravoslavaca s pripadnicima drugih vjerskih zajednica. Na ustoličenju je poručio da u Zagreb dolazi "bez predrasuda, otvorena srca prema svim građanima Hrvatske i Slovenije" te da je spreman na dijalog.
Tijekom mandata u Zagrebu surađivao je s predstavnicima Katoličke crkve i sudjelovao na ekumenskim susretima. Svoj odnos prema Zagrebu opisao je i u knjizi intervjua i obraćanja "Zagreb i ja se volimo javno".
Na čelu SPC-a
Porfirije je 18. veljače 2021., dok je još bio zagrebačko-ljubljanski mitropolit, izabran za 46. patrijarha Srpske pravoslavne crkve. Na toj je funkciji naslijedio patrijarha Irineja.
Danas, kao poglavar SPC-a, predvodi crkveni ispraćaj Ratka Mladića u Beogradu. Nakon obreda bivši zapovjednik Vojske Republike Srpske bit će pokopan na Topčiderskom groblju.
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