Patrijarh Porfirije predvodi opijelo Mladića: Godinama je bio mitropolit u Zagrebu

Ratko Mladić, bivši zapovjednik Vojske Republike Srpske, preminuo je 27. kolovoza u zatvorskoj bolnici u Haagu, gdje je služio doživotnu kaznu zbog genocida u Srebrenici, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina počinjenih tijekom rata u BiH. Na njegov ispraćaj u Beogradu stigle su tisuće ljudi, među njima i brojni srpski političari te političari iz Republike Srpske.