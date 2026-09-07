ZAVRŠIO OPIJELO
FOTO / Ispred crkve s tijelom ratnog zločinca Mladića tisuće ljudi: Željeli se oprostiti s krvnikom iz Srebrenice
Ratni zločinac Ratko Mladić, nekadašnji zapovjednik Vojske Republike Srpske, koji je 27. kolovoza preminuo u Haagu služeći kaznu doživotnog zatvora zbog genocida i ratnih zločina, bit će pokopan danas oko 14 sati na Topčiderskom groblju u Beogradu.
Njegovo tijelo nalazilo se u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu od 7 do 12 sati, kada je počeo opijelo. Tisuće građana čekalo je u redu kako bi odalo počast odgovornom za masakr 8372 Srebreničana.
Među njima je i član Senata Republike Srpske Aleksandar Vulin. U široj okolici parkiran je veći broj autobusa s registarskim oznakama iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore.
Počast krvniku na čijoj duši su tisuće nevinih ljudi odana je na početku sjednice Gradske skupštine Novog Sada, zbog čega je sjednicu oporba napustila.
Okolne ulice zatvorene su za promet, a Ulica kneza Višeslava u blizini crkve ukrašena je srpskim zastavama. Na raskrižjima se nalaze pripadnici policije.
Član tima za organizaciju sprovoda Svetozar Andrić prethodno je za agenciju SRNA izjavio da će se potom formirati kolona koja će Mladića ispratiti do Topčiderskog groblja, gdje će biti pokopan pokraj kćeri Ane.
Po dolasku na Topčidersko groblje, Mladićeve posmrtne ostatke do grobnog mjesta pratit će počasna postrojba, nakon čega će uslijediti počasna paljba i oproštajni govori, naveo je Andrić.
U više lokalnih samouprava u Republici Srpskoj i Crnoj Gori organizirao se prijevoz zainteresiranih za dolazak na sprovod.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će u vrijeme sprovoda imati sastanak s predsjednikom Uzbekistana Šavkatom Mirzijojevim, "čiji je posjet zakazan prije više mjeseci". Ali, počast zločincu dao je njegov sin Danilo.
Komemoraciji u Beogradu nazočili su srbijanski ministar pravosuđa Nenad Vujić, predsjednik Republike Srpske Siniša Karan te Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite tog bosanskohercegovačkog entiteta.
S druge strane, brojni europski dužnosnici osudili su odavanje počasti Mladiću.
Europska povjerenica za proširenje Marta Kos otkazala je posjet Beogradu planiran za 10. rujna, tijekom kojeg se trebala sastati s predstavnicima vlasti, oporbe i civilnog društva, jer smatra da "veličanje koje prati njegovu smrt nije u skladu s vrijednostima na kojima počiva europski put". Vučić je izjavu Kos nazvao "glupom".
Mladićev sin Darko tijekom televizijskog gostovanja zamolio je ljude koji planiraju doći na sprovod da ne kupuju cvijeće, nego da iznos koji bi za njega izdvojili uplate humanitarnoj organizaciji po vlastitom izboru, odnosno nekoj od organizacija koje prikupljaju sredstva za liječenje bolesne djece.
Prethodno je na konferenciji za novinare, na kojoj je tvrdio da je njegov otac preminuo zbog nesavjesnog liječenja u zatvorskoj bolnici, pozvao građane da dođu u što većem broju kako bi ga "dostojanstveno i mirno ispratili", dodajući da taj dan ne treba biti "povod za sukobe".
U blizini mjesta na kojem je organizirano okupljanje postavljeni su videozid i javni toaleti, a komunalne službe su protekla dva dana čistile okolni prostor.
Na prilazima crkvi Svetog Luke su postavljene srpske zastave, a svećenstvo tog pravoslavnog hrama pozvalo je vjernike i volontere da pomognu u organizaciji zbog očekivanog velikog broja ljudi.
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