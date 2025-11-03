ugroza režimu
Picula o situaciji u Srbiji: Očekujem da EK sutra skine rukavice
Tonino Picula javio se uživo u program N1 Studija Uživo. S našom Natašom Božić komentirao je rast napetosti u Srbiji. Podsjećamo, u nedjelju je situacija kod "Ćacilenda" eskalirala u policijsku represiju nakon što su građani Srbije ispred Skupštine došli dati podršku Dijani Hrki, majci Stefana preminulog u padu nadstrešnice
Bunt kao ozbiljna ugroza režimu
"Čini se da to neće tako lako prestati jer je situacija u Srbiji jako polarizirana, a sa strane vlasti ona je shvaćena kao ozbiljna ugroza režimu", smatra izvjestitelj EP-a za Srbiju.
"Svako odlaganje nekog političkog rješenja krize i neproglašenog izvanrednog stanja u Srbiji možda dovodi zemlju u ozbiljniji rizik od ozbiljnih sukoba koji mogu završiti novom tragedijom. Ranije sam već rekao da se najviše bojim 17. žrtve", rekao je Picula. Kako kaže, tog rješenja na vidiku - nema, a što dokazuju i najave novih blokada.
"Studenti ne mogu sami raspisati izbore, a vlast oklijeva. Vučić osjeća da izbori u ovom trenutku nisu onaj instrument koji mu je unazad 5-6 godina pomagao da ostane na vlasti"; rekao je.
Izgledi za (poštene) prijevremene izbore
O mogućnosti da se prijevremeni izbori u Srbiji doista održe, ali da budu u potpunosti pošteni i demokratični kaže sljedeće.
"Puno argumenata govori da to nije slučaj. Nakon izbora krajem 2023., međunarodni promatrači su ocijenili da Srbija mora preinačiti mnogo toga. Od 25 preporučenih točaka gotovo nijedna nije ispunjena, tako da nemamo razloga vjerovati da bi izbori održani u ovim okolnostima bili slobodni i pošteni jer u ovom trenutku je potpuna dominacija SNS-a, odnosno jednog čovjeka kojem sigurno nije u interesu ispuniti ono što od njega očekuju građani, ali i EU", rekao je Picula.
Interes EP-a za stanje u Srbiji
Osvrnuo se i na nikad kritičniju rezoluciju EP-a.
"Sve su važnije europske kritike Vučićevom režimu. Potrebno je pokazati da postoji kontinuirani interes EP-a za stanje u Srbiji. Samo ove godine održali smo već tri rasprave. Ona od 2012. ima status kandidatkinje za EU, no već četiri godine nije otvorila nijedno pitanje", podsjeća Picula.
"Ako Vučić ne želi ili nema kapaciteta da realizira potrebne reforme, ima jednu drugu sposobnost. On po svom nahođenju može proizvoditi krize u drugim dijelovima zapadnog Balkana. Očekujem sutra, u utorak, prilikom objavljivanja zbirnog izvješća da EK skine rukavice, ili barem jednu. Dosad je EK-u falila oštrina jer ona odlučuje o stanju pregovora i što ona odluči ima ozbiljne reperkusije", ističe.
Odnos Bruxellesa prema Beogradu
Dugo je odnos EU-a prema Vučićevom Beogradu bio "neopravdano blag", iako su, kako naglašava Picula, sve očitiji znakovi jačanja autokracije.
"To nije bilo slučajno. Vučić je uživao osobitu podršku i europskih političara, prije svega Angele Merkel. Nadam se da taj odnos mijenja, jer ako izostane oštra kritika bit će ugrožena ne samo put Srbije prema Bruxellesu, već politika proširenja kao takva", podcrtava izvjestitelj EP-a za Srbiju.
"Vučić ne haje za uspješnost srpskog puta u EU. Zainteresiran je prije svega za materijalni aspekt jer Srbija ovisi o EU. Gotovo dvije trećine robne razmjene ide prema Uniji, a ona je Srbiji najveći partner, donator. Dosad mu je to uspijevalo balansirati, ali čini mi se da se kontekst i Europi pomalo mijenja i da se gubi strpljenje prema Vučiću", ocijenio je pa komentirao i odnos prema Kosovu.
"Bitan je stav utjecajnih članica"
Na pitanje na koje načine ustvari Europska unija može zauzdati Vučića, Picula odgovara da Uniji uvijek treba vremena da odustane od politika koje ne daju rezultate.
"Bitan je stav utjecajnih članica jer se bez tog konsenzusa ne može promijeniti politika prema Beogradu. Oni sada analiziraju koliko je ugrožen režim, ali i koja bi bila alternativa Vučićevoj vlasti. Nemojmo zaboraviti da je EU svojedobno odustala od Borisa Tadića jer su ocijenili da nije iskren. Onda se pojavio Vučić koji se prerušio u zagovornika Europske unije što je sada jasno da je potpuni falsifikat", zaključuje Tonino Picula.
