Plenković očekuje da se na izborima neće ponavljati preglasavanje Hrvata u BiH

„U svim razgovorima ukazivali smo na nužnost pravedne izborne reforme, na stavove hrvatske politike kako bi se mogao izmijeniti izborni zakon u kontekstu eliminacije anomalija u izbornom zakonu i kako bi se na taj način bar korak približili tome da hrvatski narod ostvari svoju punu ustavnu ravnopravnost sa ostala dva konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini“, rekla je Filipović. Najavila je nastavak kontakata s američkom administracijom kako bi se pokušala ispraviti nepravda prema ovome narodu.