“Potpuni gubitak kompasa”: Što znače dramatične poruke koje Vučić šalje?

Podijeli :

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić imao je do sada najdramatičniju izjavu o situaciji u društvu. Sam je spomenuo svoju obitelj kao i borbu grobova. Sugovornici N1 objašnjavaju da je predsjednik Srbije odavno ušao u ulogu žrtve, ali da do sada nije u to uvlačio i svoju djecu.

Već dva dana predsjednik Srbije šalje dramatične poruke građanima. Prijepodne o dogovoru i razgovoru, poslijepodne o svojoj obitelji i grobovima. Najnovija na tu temu stigla je sinoć u javnost preko Informera nakon sastanka koji je Vučić hitno sazvao, uz prisutnost predsjednika naprednjaka i najužeg čelištva stranke u kojoj je samo član.

“Vučić se slika na terasi Predsjedništva, kao da mu je od djeda ostalo” VIDEO Zvuči poznato? Što je govorio Milošević, a što danas govori Vučić

“Ako mene ubiju, iza mene ostaje moj brat Andrej, a ako ubiju moga brata, ostaje moj sin Danilo, a ako ubiju mog sina ostaje kćer Milica, ako i nju ubiju ostaje moj sin Vukan i grobovi naši borit će se protiv ustaša”, poručio je Vučić bliskim suradnicima.

“To ukazuje na potpuni gubitak kompasa, Vučić je još kao mlad i kao radikal pokazivao sklonost biti Kalimero i žrtva i strašno mu se sviđa ta uloga žrtve”, smatra psihoanalitičarka Sanda Rašković Ivić.

Takvu izjavu, objašnjavaju oni koji se bave marketingom, Srbija nije dosad čula, ali je nije ni prihvatila pa je ubrzo i korigirana.

“Kompletno promašena tema, promašen način komunikacije i kompletno promašen način obraćanja, uvlačenje vlastite djece u ovakve političke stvari, kako za njega osobno tako i za čitavu društvenu zajednicu”, rekao je marketinški stručnjak Igor Avžner.

“Što se tiče ove posljednje izjave, ja sam je nazvala u šali dinastičkom izjavom jer tu je predsjednik Vučić malo pomiješao lončiće, jer zaista mi smo republika koja bira parlament, bira predsjednika na direktnim izborima i njegovo izvršavanje vlasti kao predsjednika nikakve veze nema s njegovom obitelji”, rekla je Rašković ivić.

Dok se javnost još bavi predsjednikovim izjavama od sinoć, Vučić je ponovno na terasi Predsjedništva. Ovog puta u društvu premijerke i ministra financija s novom, naizgled pomirljivom, porukom.

Brnabić objavila sliku obješene lutke Vučića: Kako ovo objasnite djeci?! Analiza intervjua CNN-u: Kako se Vučić ponaša u domaćim, kako u stranim medijima

“Prošlo je točno 10 dana otkako sam pozvao one koji prosvjeduju na ulicama i koji su iznosili određene zahtjeve da dođu na razgovor. Nisu se javili, nisu se javili za razgovor, žao mi je zbog toga i mislim da je to velika greška”, poručio je Vučić.

Građani su kod predsjednika bili u subotu popodne, ali ih tada nitko nije ugostio. Od tada premijerka i predsjednikovi savjetnici po televizijama s nacionalnim frekvencijama predstavljaju prosvjede protiv nasilja kao nasilne i kao nešto na što ne treba obraćati pažnju, a premijerka ima najnovija saznanja.

“Vi imate na tom prosvjedu ljude i koji rade za Vladu i to nisu državni službenici, činovnici koji su tu pa kao prolaze vlade a oni nastavljaju i rade, ne, nego su dužnosnici i to nisu samo na prosvjedu nego su redari na tom prosvjedu”, rekla je premijerka Ana Brnabić.

“Gledao sam jučer, mjerio je N1 s nekim stručnjakom 55 tisuća, ok, i ti kažeš ima u ovom gradu 55 tisuća koji su protiv vlasti i koji su jučer šetali, ok, isto toliko je bilo i onih koji su gledali Slagalicu i to treba prihvatiti, oni ne vole Vučića, ne vole vlast i rade upravo ovo što rade”, rekao je kolumnist Informera Ivan Radovanović.

Dok predsjednik na terasi uz trešnje i zero Colu najavljuje da će u srijedu priopćiti nešto vrlo važno, iako je jučer odredio četvrtak za to, to ne znači da nas u večernjim satima neće dočekati neka nova poruka s Andrićevog vijenca.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Lidl uvodi sustav semafora prilikom kupovine, evo kako će to pomoći kupcima VIDEO Panika u Hersonu: Srušena velika brana, u tijeku evakuacija stanovništva? N1 komentar: Što će nam ministri? Samo Plenković treba namignuti