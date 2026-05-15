Republika Srpska sve blokira: Ustavni sud BiH zatrpan s više od 13.000 predmeta zbog neizabranih sudaca

Ustavni sud BiH zatrpan je s više od 13.000 neriješenih predmeta budući da vlasti Republike Srpske bojkotiraju rad te institucije i ne imenuju nedostajuće suce, dok zbog krize u odnosima u vladajućoj koaliciji u Federaciji BiH još nisu izabrani nasljednici dvoje sudaca koji trebaju otići u mirovinu.

Predsjednik Ustavnog suda BiH Mirsad Ćeman rekao je u petak, predstavljajući polugodišnje izvješće da je krajem prošle godine pred Ustavnim sudom bilo 13.625 neriješenih predmeta.

Po istim navodima, prije nego što su se srpski suci povukli, a zadnji je napustio sud početkom 2024. te su nakon toga vlasti Republike Srpske odbile imenovati nasljednike, u ladicama Suda je bilo manje od 3.000 neriješenih predmeta.

Ćeman je upozorio da se predmeti gomilaju jer Ustavni sud više ne može raditi u ranijem ritmu.

U čemu je problem?

Naime, Ustavni sud BiH ima dva vijeća. Veliko i malo. Veliko vijeće, koje je ranije rješavalo gotovo sve predmete, sada ne može funkcionirati zbog nedostatka sudaca, pa se odlučuje uglavnom na plenarnim sjednicama.

“Poručujem vlastima da izaberu nedostajuće suce. Izaberite ih na vrijeme. Nemojte da bilo tko, bilo čime motiviran, dovodi u sumnju ustavnost, legalitet i legitimitet Ustavnog suda”, rekao je Ćeman na konferenciji za novinare.

Trenutačno je u Ustavnome sudu BiH, koji treba brojati devet članova, dvoje Hrvata, dva bošnjačka suca te troje stranaca sudaca.

Vlasti entiteta Republike Srpske bojkotiraju izbor dvoje sudaca Ustavnog suda BiH jer smatraju da taj sud, uz međunarodne suce, često donosi odluke protiv interesa ovoga entiteta, posebno o pitanjima državne imovine i nadležnosti države.

Iz Banje Luke poručuju da prije novih imenovanja nedostajućih sudaca žele promjene načina odlučivanja ovoga suda te odlazak stranih sudaca iz njegova sastava.

I Ćeman i Galić spremni za mirovinu

Tome se žestoko protive bošnjački politički predstavnici.

Po Ustavu BiH suci Ustavnoga suda mogu obnašati dužnost do 70 godina života nakon čega odlaze u mirovinu. Taj je uvjet već ispunio aktualni predsjedavajući Ustavnoga suda Mirsad Ćeman, dok bi Valerija Galić trebala otići u mirovinu u siječnju sljedeće godine.

Nakon provedenog natječaja ovoga tjedna Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH trebao je birati nasljednike Ćemana i Galić, no sjednica je otkazana zbog bojkota stranke vladajuće koalicije Narod i pravda kojoj je na čelu šef diplomacije BiH Elmedin Konaković.