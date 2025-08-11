Ruski veleposlanik: Nadam se da je Vučić "riješio" izvoz streljiva iz Srbije Ukrajini

Priopćenje ministarstva obrane uslijedilo je nakon što je ruska vanjska obavještajna agencija (SVR) objavila da su dvije srbijanske tvrtke prodavale rakete za višecijevne bacače i minobacačke granate, ili komponente za njih, koje su se izvozile u Ukrajinu posredstvom dvije tvrtke u Češkoj i Bugarskoj. To je bila druga tako intonirana optužba SVR-a nakon prve, objavljene 29. svibnja.