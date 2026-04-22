Sadler: Ako bi netko pokušao utjecati na sadržaj, prvi bih o tome javno progovorio

"Obavještavamo javnost da ovo ne vidimo samo kao izolirani potez, već početak procesa koji potencijalno ugrožava sigurnost buduće organizacije rada i otvara prostor za donošenje naknadnih kadrovskih odluka koje mogu utjecati na redakciju. Zato, kao reprezentativni sindikat, zahtijevamo sastanak s rukovodstvom u najkraćem mogućem roku, na kojem ćemo tražiti pisana jamstva da ne postoji plan za smanjenje broja zaposlenih i ugrožavanje postojeće uredničke neovisnosti. Podsjećamo poslodavca na obvezu da konzultira sindikat prije donošenja bilo kakvih odluka koje se odnose na radni status zaposlenih ili organizaciju same kompanije", navodi se u priopćenju.