Sadler: Ako bi netko pokušao utjecati na sadržaj, prvi bih o tome javno progovorio

Izvršni direktor vijesti "Adria News Network" Brent Sadler izjavio je da se "nije vratio u Srbiju kako bi gledao urušavanje redakcija koje je pomagao izgraditi".
"Ako bi bilo tko, s bilo koje strane, pokušao utjecati na sadržaj, strukture koje smo izgradili postoje da to spriječe. I ja bih prvi o tome javno govorio", rekao je Sadler u intervjuu za list Nova.
On je ocijenio da televizija N1 "proizvodi snažno i neovisno novinarstvo koje je široko prepoznato".
"Moj fokus je na dosljednoj primjeni uredničkih standarda iz dana u dan, posebno pod pritiskom, kao i na održavanju jasnoće, mjere i discipline u sadržaju", kazao je Sadler.
"Moja stvarna uloga, posao koji svakodnevno radim, jest funkcija izvršnog direktora za vijesti. Nisam reporter i nisam urednik. Moja uloga je osigurati održavanje uredničkih standarda, da redakcije imaju podršku i zaštitu te da upravljački okvir funkcionira kako treba. Ne donosim uredničke odluke za pojedinačne redakcije. Ta odgovornost pripada urednicima i novinarima u svakom mediju", naveo je Sadler.
"Svjestan sam okruženja u kojem naši novinari rade, svjestan sam pritisaka koji postoje", istaknuo je.
"Upravljački okvir koji smo postavili osmišljen je kako bi zaštitio uredničko odlučivanje od političkog, komercijalnog i bilo kojeg drugog vanjskog utjecaja. Najbolja zaštita svake redakcije je kvaliteta i dosljednost njezina novinarstva. Kada je rad snažan, pouzdan i točan, profesionalizam govori sam za sebe", rekao je Sadler.
Podsjećamo, Sadler i Wouter van Houwelingen, viši korporativni predstavnik Adria News Networka, registrirani su kao zakonski zastupnici TV N1, čime je zamijenjena prethodna struktura s jednim potpisnikom, odnosno razriješen je dužnosti Igor Božić, koji je do sada jedini predstavljao kompaniju u APR-u.
"Uvođenje jedinstvenog upravljačkog okvira u okviru ANN-a uključuje i ovakve administrativne promjene. One se isključivo odnose na korporativno upravljanje, zakonsko zastupanje i financijski nadzor. One ne utječu na uredničku strukturu, donošenje odluka, radne procese niti linije izvještavanja", naveo je ranije Sadler u priopćenju.
S druge strane, sindikat zaposlenih N1 i Forbes Srbija izrazio je zabrinutost.
"Obavještavamo javnost da ovo ne vidimo samo kao izolirani potez, već početak procesa koji potencijalno ugrožava sigurnost buduće organizacije rada i otvara prostor za donošenje naknadnih kadrovskih odluka koje mogu utjecati na redakciju. Zato, kao reprezentativni sindikat, zahtijevamo sastanak s rukovodstvom u najkraćem mogućem roku, na kojem ćemo tražiti pisana jamstva da ne postoji plan za smanjenje broja zaposlenih i ugrožavanje postojeće uredničke neovisnosti. Podsjećamo poslodavca na obvezu da konzultira sindikat prije donošenja bilo kakvih odluka koje se odnose na radni status zaposlenih ili organizaciju same kompanije", navodi se u priopćenju.
