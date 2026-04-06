Aleksandra Subotić: Odlazim ponosna na ono što smo postigli, hvala zaposlenicima

Bivša dugogodišnja direktorica United Media Aleksandra Subotić napisala je na LinkedInu da nakon 13 godina vođenja i izgradnje UM-a ide dalje te da „odlazi ponosna na ono što smo postigli“.
Podsjetimo, Raskrinkavanje je krajem veljače objavilo da je Aleksandra Subotić smijenjena s mjesta direktorice UM-a. Ovo je njezino prvo obraćanje javnosti od tada.
U objavi od sinoć Subotić navodi da ide dalje i zahvaljuje svim zaposlenicima za ovih 13 godina.
„Ovo putovanje obilježili su rast, uspjeh i snažan osjećaj svrhe. Zajedno s izuzetnim kolegama i vrhunskim profesionalcima izgradili smo kompaniju zasnovanu na izvrsnosti, integritetu i jasnim vrijednostima. Iskreno sam zahvalna svima koji su doprinijeli da United Media postane ono što je nekada bila.
Svim našim zaposlenicima, njih 4.200 u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Bugarskoj i Grčkoj – hvala! Vaša profesionalnost, visoki standardi i predanost bili su temelj našeg uspjeha i uvjerena sam da ćete nastaviti postizati izvanredne rezultate“, navela je.
Dodala je i da odlazi ponosna na ono što su mediji UM-a postigli, uvjerena da će nastaviti čuvati svoje nasljeđe i ostati čvrsti u službi svoje publike.
„Rad u medijskoj industriji duboko me oblikovao. Naučio me da poslovni uspjeh sam po sebi nije dovoljan i da je služenje javnom interesu jednako važna odgovornost“, dodaje.
Prema njezinu mišljenju, UM više nije kompanija koju su stvorili. Kaže da se promjenama u rukovodstvu okruženje promijenilo te da je „kultura koja je nekada poticala povjerenje, ambiciju i neovisnost“ zamijenjena „neizvjesnošću i udaljavanjem od temeljnih vrijednosti za koje smo se zalagali“.
„Ostajem zahvalna ljudima, iskustvima i uspjesima koje smo zajedno dijelili i nadam se da će nam se putevi ponovno ukrstiti u budućnosti“, napisala je, navodeći kompanije koje je vodila:
United Media
Nova Broadcasting Group
Nova TV
NovaS
Nova BH
Nova M
N1 Srbija
N1 Slovenija
N1 – Bosna i Hercegovina
N1 Hrvatska
Forbes Srbija
Forbes Hrvatska
Forbes Slovenija
Vijesti Online
Vijesti
Sport Klub
nova.rs
Danas
Radar
Adria Media Ljubljana
Grand Production
Brainz
IDJDigital Limited
CAS MEDIA
DIRECT MEDIA United Solutions
Subotić je bila jedna od ključnih osoba kompanije United Media.
KRIK/OCCRP su u kolovozu prošle godine objavili snimku na kojoj se čuju Miller i Lučić kako razgovaraju o smjeni Subotić, a direktor Telekoma navodi da je zahtjev za smjenu došao „izravno od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića“.
