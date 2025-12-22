United Media: Kad vlast šuti, nasilje govori - rekordan broj napada na nezavisne medije

„Društva u kojima se napadi na novinare toleriraju, relativiziraju ili ostavljaju bez odgovora, polako ali sigurno klize prema modelima koji nisu u skladu s demokratskim standardima. Sloboda medija nije deklarativna vrijednost – ona se mjeri spremnošću institucija da zaštite novinare kada su izloženi pritiscima i nasilju. Zemlja koja pretendira biti članica Europske unije mora pokazati da razumije i poštuje europske vrijednosti, među kojima su slobodni mediji jedan od temelja“, istaknula je izvršna direktorica United Medije Aleksandra Subotić.