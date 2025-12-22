Sloboda medija
United Media: Kad vlast šuti, nasilje govori - rekordan broj napada na nezavisne medije
United Media upozorava europsku i domaću javnost da je Srbija tijekom 2025. godine postala rekorder po broju napada na novinare neovisnih medija, dok nadležne institucije uporno odbijaju reagirati i procesuirati odgovorne. Umjesto zaštite, svjedočimo sustavnom nereagiranju države, koje nasilje ne zaustavlja – već ga potiče, priopćila je United Media.
Prema službenim podacima Tužiteljstva, u Srbiji je do kraja studenoga ove godine zabilježeno 113 posto više napada na novinare u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Gotovo polovica svih prijavljenih napada i prijetnji usmjerena je na novinare i redakcije koje djeluju u okviru neovisnih medija N1 Srbija, Nova.rs., Radar i Danas. Ti podaci nedvosmisleno pokazuju da su neovisni mediji sustavno ciljani, navodi UM.
Unatoč razmjerima i ozbiljnosti ovih napada, kako se ističe, nijedan slučaj nije rasvijetljen i nitko nije procesuiran. Srpske vlasti ne samo da ne štite novinare, već svojim nereagiranjem, a u pojedinim slučajevima i izravnim postupcima, doprinose stvaranju atmosfere u kojoj su prijetnje i napadi postali normalizirani.
„Društva u kojima se napadi na novinare toleriraju, relativiziraju ili ostavljaju bez odgovora, polako ali sigurno klize prema modelima koji nisu u skladu s demokratskim standardima. Sloboda medija nije deklarativna vrijednost – ona se mjeri spremnošću institucija da zaštite novinare kada su izloženi pritiscima i nasilju. Zemlja koja pretendira biti članica Europske unije mora pokazati da razumije i poštuje europske vrijednosti, među kojima su slobodni mediji jedan od temelja“, istaknula je izvršna direktorica United Medije Aleksandra Subotić.
United Media zahtijeva da se nadležne institucije hitno probude i počnu raditi svoj posao, da se otkrije tko stoji iza jezivih prijetnji smrću upućenih redakciji Radara i karikaturistu Dušanu Petričiću, tko je telefonom prijetio novinaru Vuku Cvijiću, kao i da se privede osoba koja je fizički napala ekipu N1 na platou ispred Ćacilenda i razbila im opremu.
Također, UM zahtijeva da se procesuiraju osobe koje su prijetile novinaru N1 Mladenu Savatoviću, svega nekoliko dana nakon što je sam predsjednik Srbije s konferencije za novinare uputio javne, prijeteće i ponižavajuće poruke na njegov račun. Neprihvatljivo je da se novinari targetiraju s najviših državnih funkcija, jer to neminovno postaje zeleno svjetlo za nasilje.
Tijekom 2025. godine zabilježeno je više od 50 prijetnji i napada na novinare United Medije u Srbiji. Nijedan slučaj nije rasvijetljen. U pojedinim slučajevima nasilje su provodili i pripadnici policije, unatoč jasno istaknutim novinarskim iskaznicama i obilježjima, dok su se neki napadi dogodili naočigled policije koja nije intervenirala.
Europa danas s pravom upozorava na dramatično pogoršanje sigurnosti novinara u Srbiji. Zabilježen je četverostruki porast napada u odnosu na prošlu godinu, što predstavlja najveći broj napada na novinare u cijeloj Europi. Takvi podaci više ne ostavljaju prostor za relativizaciju ili izgovore.
United Media cijeni to što su međunarodne institucije prepoznale ozbiljnost situacije i opasnost koju nosi kontinuirano nereagiranje srpskih vlasti. Međutim, odgovornost za zaštitu novinara ne leži u Bruxellesu ili Strasbourgu – ona leži u Beogradu.
Nužno je da nadležni organi u Srbiji odmah počnu raditi svoj posao te da se napadi na novinare procesuiraju bez izuzetka. Ako se to ne dogodi, Srbija će ostati zemlja u kojoj su novinari nezaštićeni, a nasilje nad slobodnim medijima – nekažnjeno, zaključila je United Media.
