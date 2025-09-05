Prosvjed ispred sjedišta United Grupe u Nizozemskoj: Srpska dijaspora uputila pismo UG-u

Nakon prosvjeda u New Yorku ispred ispostave BC Partnersa, srpska dijaspora organizirala je prosvjed ispred sjedišta United Grupe (UG) u Amsterdamu, u znak podrške N1 i medijima koji posluju u okviru UM-a, nakon objavljenog razgovora direktora UG-a Stana Millera i direktora Telekoma Srbija Vladimira Lučića u kojem se govori o smjeni Aleksandre Subotić, direktorice United Medije koja je dio United Grupe.
"Građani su se okupili ispred sjedišta United Grupe u Nizozemskoj. Organizirala se grupa građana '11.52 Nizozemska' – mi smo grupa od otprilike preko 500 ljudi u Nizozemskoj koji rade na tome da se čuje glas Srbije. Cilj današnjeg našeg okupljanja je da dostavimo naše pismo United Grupi o tome koliko smo šokirani time da jedna tvrtka sa sjedištem u Nizozemskoj, koja se ponosi svojim demokratskim vrijednostima, dopušta sebi da doprinosi gašenju slobodnih medija u Srbiji", kazala je Dunja Radulov.
Ona je navela da su pročitali pismo i održali 16 minuta tišine.
"Uskoro ćemo ući u zgradu da pokušamo dostaviti pismo i otvoriti dijalog s upravom United Grupe u Nizozemskoj", dodala je.
Radulov je kazala da je za dijasporu izuzetno važno da imaju kvalitetne medije koji neovisno izvještavaju o prosvjedima u Srbiji.
"Mi već vidimo da postoji interes nizozemskih medija za ono što se događa, imamo početnu reakciju. Naša nada je da će se pojačati pritisak i da će to dovesti do konkretnih promjena", dodala je.
Na pitanje što bi se dogodilo da je takav razgovor isplivao u Nizozemskoj, Radulov navodi da bi se "prvi dan dogodile neke ostavke".
Srpska dijaspora u Velikoj Britaniji organizirat će u subotu, 6. rujna, prosvjed podrške N1 i ostalim medijima koji posluju u okviru United Media (UM), ispred sjedišta kompanije BC Partners u Londonu, koja je većinski vlasnik United Grupe.
Podsjećamo, u više od 50 gradova i 15 zemalja, srpska dijaspora pokrenula je peticiju pod nazivom "Zaštitimo slobodne medije", uz poruku da "nema dogovora iza zatvorenih vrata".
Građani Srbije koji žive u Londonu, Washingtonu, Bruxellesu, San Franciscu i drugim gradovima istaknuli su važnost slobodnih i neovisnih medija u Srbiji navodeći da "svaki izgubljeni neovisan medij Srbiju gura dublje u totalni medijski mrak“.
