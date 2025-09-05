Prosvjed ispred sjedišta United Grupe u Nizozemskoj: Srpska dijaspora uputila pismo UG-u

"Građani su se okupili ispred sjedišta United Grupe u Nizozemskoj. Organizirala se grupa građana '11.52 Nizozemska' – mi smo grupa od otprilike preko 500 ljudi u Nizozemskoj koji rade na tome da se čuje glas Srbije. Cilj današnjeg našeg okupljanja je da dostavimo naše pismo United Grupi o tome koliko smo šokirani time da jedna tvrtka sa sjedištem u Nizozemskoj, koja se ponosi svojim demokratskim vrijednostima, dopušta sebi da doprinosi gašenju slobodnih medija u Srbiji", kazala je Dunja Radulov.