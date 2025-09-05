Oglas

Zarobljen gotovo dvije godine

Srbijanski državljanin na snimci taoca koju je objavio Hamas

N1 Srbija
05. ruj. 2025. 17:17
Jedan od dvojice mladića na videosnimci koju je objavilo naoružano krilo Hamasa jest srbijanski državljanin Alon Ohel (22), koji je u zarobljeništvu gotovo dvije godine.

Na videu se prvo vidi izraelski talac Gaj Gilboa-Dalal kako se vozi kroz Gazu i govori da je otet već 22 mjeseca, dok kamera prikazuje razorene zgrade.

Na kraju mu se pridružuje Alon Ohel, a njih dvojica se grle i, vidno iznenađeni, ponavljaju kako ne mogu vjerovati da se ponovno vide.

Videosnimka traje više od tri i pol minute, a između ostalog, Gilboa-Dalal na hebrejskom poziva izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da ne provede planiranu vojnu ofenzivu na Gazu.

Navodi da je u Gazi te da je snimka nastala 28. kolovoza 2025. godine.

Prema pisanju izraelskih medija, obitelj Alona Ohela potvrdila je da je on na snimci, ali nije dala dopuštenje da mediji objave snimku.

Agencija Reuters objavila je prvi dio snimke na kojem se vidi samo Gaj Gilboa-Dalal.

gaza hamas izrael palestina

