Srušio se kran na gradilištu novog mosta u Beogradu: Jedna osoba poginula, više ozlijeđenih

Na novom gradilištu kod Brankova mosta srušio se kran koji je nosio metalnu konstrukciju tešku 350 tona. Tom prilikom jedna osoba je poginula, a tri su ozlijeđene, rečeno je za N1 u MUP-u.
Posljednja informacija, kako javlja reporter N1 Srbije, jest da je u tijeku policijski očevid. Još uvijek nema podataka o tome što se točno dogodilo.
Policijska vozila nalaze se na samom gradilištu. Dvoje policajaca s čuvarom gradilišta nalazi se na ulazu. Radovi na gradilištu su obustavljeni dok traje očevid, odnosno dok se ne utvrdi uzrok ove nesreće.
Dva vozila hitne pomoći izašla su na teren.
Ekipa N1 je, dolazeći na mjesto događaja, primijetila jedno vozilo hitne pomoći s uključenim rotacijskim svjetlima koje se udaljavalo s lokacije, uz pretpostavku da su prevozili ozlijeđene osobe u Urgentni centar.
Kako se neslužbeno doznaje na mjestu događaja od kolega reportera, odmah nakon nesreće na teren je izašla i građevinska inspekcija. Primijećeno je i da je bliže ulazu u gradilište veća skupina kineskih državljana ušla u kombi vozilo i udaljila se s lokacije.
Bili su odjeveni u radne kombinezone, a među njima je bilo i osoba, također kineskih državljana, odjevenih u maskirne kombinezone. Policija osigurava područje i ne dopušta pristup bliže rampi, odnosno ulazu u samo gradilište.
