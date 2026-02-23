el mancho
Što slijedi Meksiku nakon ubojstva vođe "jedne od pet najopasnijih kriminalnih organizacija na svijetu"?
U samo nekoliko sati nakon ubojstva meksičkog narkobosa Nemesia Oseguere, poznatijeg kao El Mencho, naoružani pripadnici kartela Jalisco počeli su blokirati autoceste u više meksičkih saveznih država te paliti automobile i poslovne objekte.
55 ljudi poginulo u operaciji uhićenja
U nekim gradovima turistima i stanovnicima savjetovano je da ostanu kod kuće, dok su vozačima kamiona preporučene sigurnije rute ili povratak u logističke centre dok se situacija ne smiri.
Meksički ministar sigurnosti potvrdio je na konferenciji za novinare da je 25 pripadnika Nacionalne garde i 30 članova kartela poginulo u operaciji uhićenja "El Mencha" te u neredima koji su izbili nakon toga.
🇲🇽 The U.S. tracked CJNG leader “El Mencho” for years, and now that he’s gone, will there be no more coke in America?— Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 23, 2026
For now, who knows? Cartels don’t exactly close up shop because management changed.pic.twitter.com/HOwNFvq2a1 https://t.co/e0EfFmY9Ba
Nekoliko zrakoplovnih kompanija, među njima Air Canada, United Airlines i Aeromexico, otkazalo je letove za Puerto Vallartu, popularno obalno ljetovalište, gdje su šokirani turisti snimali guste oblake dima koji su se dizali iznad požara.
"Prijeti novi val nasilja"
Ubojstvo vođe kartela iz Jalisca, Nemesio Oseguera Cervantes, poznatog kao “El Mencho”, moglo bi potaknuti novi val nasilja i borbi za teritorij među narkokartelima u Meksiku, upozoravaju analitičari.
Naime, karteli iz Jalisco i Sinaloa godinama vode borbu za prevlast nad unosnim američkim tržištem ilegalnih droga, uključujući kokain, heroin i fentanil. Osim trgovine narkoticima, sve se češće natječu i za kontrolu nad rutama ilegalnih migracija prema Sjedinjenim Američkim Državama.
Američka vlada ranije je kartel Jalisco New Generation Cartel (CJNG) opisala kao „jednu od pet najopasnijih kriminalnih organizacija na svijetu“.
Analitičari upozoravaju da bi smrt “El Mencha” mogla izazvati unutarnje podjele unutar kartela, ali i otvoriti prostor rivalskom Sinaloa kartelu, koji je i sam suočen s unutarnjim sukobima, da pokuša preuzeti dio teritorija i krijumčarskih kanala.
Ključno pitanje sada je tko će preuzeti vodstvo CJNG-a te hoće li organizacija ostati jedinstvena ili će se raspasti u frakcije koje bi mogle započeti krvavi obračun. Ishod bi mogao imati dalekosežne posljedice za tokove krijumčarenja droge diljem američkog kontinenta.
📺 TV en DIRECTO | El secretario de Defensa de México, Ricardo Trevilla, revela cómo fue capturado El Mencho en una zona de cabañas cercana a su escondite https://t.co/33JHgvIVcn pic.twitter.com/Q3VruSWm3k— EL PAÍS (@el_pais) February 23, 2026
Amerika: Situacija se normalizira
Američko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da se "situacija vratila u normalu" u pojedinim dijelovima Meksika, ali je istodobno upozorio američke državljane u nekoliko popularnih turističkih odredišta, uključujući savezne države Jalisco i Baja California, da i dalje ostanu u svojim smještajima.
Prema ažuriranom putnom upozorenju koje je objavila US Mission Mexico, unatoč incidentima zabilježenima 22. veljače, stanje se normaliziralo u saveznoj državi Quintana Roo (uključujući Cancun, Cozumel, Playa del Carmen i Tulum), kao i u državama Sinaloa i Tamaulipas.
Međutim, američko diplomatsko osoblje u Guadalajara (Jalisco), Puerto Vallarta (Jalisco/Nayarit), Ciudad Guzman, Tijuana (Baja California), Chiapas i Michoacan i dalje se nalazi u režimu ostanka u zatvorenom prostoru dok se ne uklone sve blokade, a isto se preporučuje i američkim državljanima.
24-satna linija za Amerikance
U upozorenju se navodi i da su u Puerto Vallarta i dalje prisutni poremećaji u zračnom prometu zbog nedostatka raspoloživih posada te da je Veleposlanstvo u stalnom kontaktu s avioprijevoznicima kako bi pratilo njihove planove.
Prema riječima dužnosnika State Departmenta, uspostavljena je i 24-satna krizna telefonska linija za američke državljane pogođene nemirima u Meksiku.
U zasebnom sigurnosnom upozorenju, State Department ponovno je pozvao Amerikance diljem zemlje, uključujući i u turističkim središtima poput Cancúna, Cozumela i Puerto Vallarte, da ostanu u svojim smještajima dok se sigurnosna situacija u potpunosti ne stabilizira.
