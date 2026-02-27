Nitko se iz tužiteljstva u petak nije odazvao pozivima prosvjednika za susret no glavna tužiteljica Meliha Dugalija je ranije ovog tjedna kazala kako im je istraga o nesreći od 12. veljače prioritet. Pojasnila je kako je do sada saslušano 50 potencijalnih svjedoka no za konačnu odluku o eventualnom podizanju optužnice moraju sačekati nalaze vještaka.