prosvjedi u bih
VIDEO / Sarajevom odzvanjala imena stradalih, na čelu kolone očevi: "Ovo je sustavna anarhija"
Prosvjedi mladih u Sarajevu, organizirani nakon tragične tramvajske nesreće, nastavljeni su i danas uz sve masovniju podršku građana različitih generacija. Sudionici poručuju da neće odustati od zahtjeva za odgovornost, transparentnost i sustavne promjene, naglašavajući da ostavke nisu dovoljne ako se proces ne dovede do kraja.
"Ostavka nije kraj procesa"
Studentica Adna Jelač, ispred Plenuma Fakulteta političkih znanosti, istaknula je da traže transparentan i pravedan pravni sustav te da odgovornost mora imati ime i prezime.
„Ostavka Vlade nije kraj procesa. Odgovornost se mora ispratiti do kraja. Hoće li oni biti u mandatu ili u tehničkom mandatu ne bi trebalo sprječavati da sam proces bude pravedan i transparentan“, kazala je Jelač. Dodala je da građani imaju pravo znati istinu, uključujući i informacije o navodnoj snimci iz tramvaja, te da će pritiskom inzistirati na potpunoj transparentnosti.
Posebno je naglasila razočaranje reakcijom Ministarstva obrazovanja BiH, ocijenivši da su mladi umjesto podrške dobili demotivaciju i zastrašivanje.
Više generacija na ulicama
Na prosvjedima su govorili i stariji građani koji su pružili snažnu podršku mladima. Jedna starija Sarajka poručila je da teret borbe ne smije ostati na djeci.
„Drago mi je što su u ovolikom broju djeca izašla. Žao mi je, ovu djecu trebaju podržati sugrađani naših godina. Mi trebamo braniti svoju djecu, a ne slati poruku da je ovo jedini način da se sama obrane. Mi trebamo biti vođe ovog pokreta – ne djeca, ona trebaju biti tu kao naša snaga i poticaj za bolje sutra“, kazala je.
Dodala je da se društvo mora zapitati kakav primjer ostavlja novim generacijama.
Slične poruke uputili su i drugi stariji prosvjednici, istaknuvši da je njihova moralna obveza stati uz mlade koji su konačno digli glas, uz oštre kritike pravosuđa i političkih struktura.
"Ako se ne shvate poruke mladih, slijedi novi val odlaska iz BiH"
Među okupljenima bila je i glumica Mona Muratović, koja je na prosvjed došla s obitelji. Kroz suze je poručila da je nužno ozbiljno shvatiti poruke mladih kako bi se spriječio novi val odlaska iz zemlje.
„Moramo pokazati da ih čujemo, da nam je stalo, da je ovo nepravedno. Ja stalno mislim na Erdoana i njegove roditelje, na sve roditelje koji su izgubili djecu. Nijedno dijete ne zaslužuje da dok čeka tramvaj…“, rekla je Muratović, pozvavši javne osobe da podrže prosvjede bez osobne promocije.
Podrška je stigla i iz drugih gradova. U Zenici je održan skup podrške mladima iz Sarajeva, a novi je zakazan za sljedeću subotu. Iako razočarani manjim odazivom građana, mladi Zeničani poručili su da na njima ostaje briga o budućnosti države te da starije generacije imaju potrebu i obvezu podržati ih.
Jedna od sudionica prosvjeda, Sajra, poručila je da se borba nastavlja bez obzira na reakcije vlasti.
„Ne rješavaju ono što trebaju, ubijaju nas, ubijaju naše mlade živote. Na mladima ostaje svijet. Moramo se izboriti. Ruše nam državu. Tome mora doći kraj. Borimo se da učinimo naše Sarajevo i BiH boljima. Nastavljamo se boriti bez obzira na njihovo mišljenje. Moramo spasiti ovu državu“, kazala je.
Na čelu kolone u Sarajevu očevi koji su izgubili djecu
"Ovdje smo zbog pravde. Moj slučaj traje 10 godina, ali ništa se ne rješava. Rak-rana društva je u pravosuđu, a tragedije se i dalje događaju. Konačno je vrijeme da se nešto promijeni", rekao je Muriz Memić.
Pored njega je Adnan Kaljanc koji je ostao bez kćerke.
"Moja kćerka je preselila prije godinu dana zbog netretmana u bolnici. Ovo je sustavna anarhija gdje nekompetentni ljudi trebaju raditi posao koji ne rade, nema odgovornosti. Tužno je to", rekao je Kaljanac.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare