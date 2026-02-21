VIDEO / Sarajevom odzvanjala imena stradalih, na čelu kolone očevi: "Ovo je sustavna anarhija"

„Ostavka Vlade nije kraj procesa. Odgovornost se mora ispratiti do kraja. Hoće li oni biti u mandatu ili u tehničkom mandatu ne bi trebalo sprječavati da sam proces bude pravedan i transparentan“, kazala je Jelač. Dodala je da građani imaju pravo znati istinu, uključujući i informacije o navodnoj snimci iz tramvaja, te da će pritiskom inzistirati na potpunoj transparentnosti.