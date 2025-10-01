U BiH pada snijeg

Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 14, a dnevna od 9 do 15, na jugu do 22 stupnja. Narednih dana očekuju se slične vremenske prilike. Sutra će u našoj zemlji prevladavati pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom. U večernjim satima na planinama se očekuje snijeg.