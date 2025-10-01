Oglas

prve pahulje

U BiH pada snijeg

N1 Info
01. lis. 2025. 08:11
bih snijeg
Screenshot (BHMETEO.ba)

Iako je danas prvi dan desetog mjeseca, vrhovi planina u Bosni i Hercegovini jutros su osvanuli pod tankim bijelim pokrivačem.

Kao što su meteorolozi i najavili, u višim predjelima jutros je pao prvi snijeg ove sezone – i to u jesen, kalendarski gledano, pišu Vijesti.ba.

Stranica BH Meteo objavila je fotografije snježnih pahulja u ranim jutarnjim satima s vrha planine Bjelašnice. Na jugu i jugozapadu puhat će slaba do umjerena bura, a u ostatku zemlje slab sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 14, a dnevna od 9 do 15, na jugu do 22 stupnja. Narednih dana očekuju se slične vremenske prilike. Sutra će u našoj zemlji prevladavati pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom. U večernjim satima na planinama se očekuje snijeg.

Na jugu i jugozapadu slaba do umjerena bura, a u ostatku zemlje slab sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 14, a dnevna od 9 do 15, na jugu do 22 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom. Jutarnja temperatura oko 7, a dnevna oko 12 °C.

