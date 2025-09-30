Oglas

Policija na terenu

Stigla dojava da je na imanju Milorada Dodika postavljena bomba

author
N1 BiH
|
30. ruj. 2025. 10:32
Milorad Dodik
STRINGER / AFP

Na obiteljskom imanju bivšeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika zaprimljena je dojava o bombi.

Policija je na mjestu događaja i provodi protueksplozijski pregled, prenosi ATV.

Za sada nema više detalja o ovom događaju.

Podsjetimo, jutros je dojavljeno da je bomba postavljena i u banjalučkom hotelu Palas.

Policija je utvrdila da je ta dojava bila lažna.

Teme
Milorad Dodik bomba dojava o bombi republika srpska

