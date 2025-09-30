Na obiteljskom imanju bivšeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika zaprimljena je dojava o bombi.
Policija je na mjestu događaja i provodi protueksplozijski pregled, prenosi ATV.
Za sada nema više detalja o ovom događaju.
Podsjetimo, jutros je dojavljeno da je bomba postavljena i u banjalučkom hotelu Palas.
Policija je utvrdila da je ta dojava bila lažna.
