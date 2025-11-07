U Srbiji uhićeno više osoba u vezi sa slučajem "ubačeni snajperisti"

Na više lokacija u Beogradu, Zvorniku i Banjoj Luci danas je uhićeno nekoliko osoba koje se povezuju sa slučajem poznatim kao "ubačeni snajperisti", objavio je MUP Srbije.
Kako je navedeno u priopćenju Ministarstva unutarnjih poslova Srbije, u akciji uhićenja sudjelovali su pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova i Sigurnosno-informativne agencije.
Nadležna državna tijela nastavljaju intenzivan rad na rasvjetljavanju svih okolnosti i činjenica vezanih uz ovaj slučaj, dodaje se u priopćenju.
Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno je izjavio da su prethodnih dana i tjedana u Srbiji postojali razni sigurnosno-obavještajni podaci "koji nisu naivni", a o kojima nisu obavijestili javnost, tvrdeći da su u Beograd stigla "dva snajperista", ali bez preciziranja tko bi mogao biti meta.
„Trenutno u Beogradu tragamo za dva snajperista za koje znamo da su u gradu i već ih tri dana ne možemo pronaći. Nadam se da ćemo uspjeti. Tko su i kako ciljaju - vidjet ćemo. Ali znamo da su stigli, znamo i odakle dolazi novac, vjerujem da će nadležne službe uspjeti to riješiti“, rekao je Vučić.
