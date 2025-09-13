Uhićenja samozvanih boraca protiv pedofilije u BiH: Vođa Pantera odbija predati snimke policiji

Policija u Bosni i Hercegovini u subotu je provela veliku akciju uhićenja pripadnika skupine "Panteri" koji su se proglasili borcima protiv pedofilije a sada su pod istragom zbog sumnje da su počinili niz kaznenih djela.
Oglas
Uhićenja u Sarajevu i Hercegovini
Iz tužiteljstva Sarajevske županije po čijem su nalogu provedene racije i privođenja potvrdili su kako se te operacije osim na području Sarajeva provode i u Hercegovačko-neretvanskoj te Unsko-sanskoj županiji.
U akciji sudjeluju i pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) te Obavještajno-sigurnosne agencije BiH (OSA).
Tužiteljstvo tereti pripadnike skupine "Panteri" da su zajedničkim djelovanjem počinili kaznena djela nasilničko ponašanje, neovlašteno snimanje, ucjena, ugrožavanje sigurnosti i narušavanje nepovredivosti doma.
Istražitelji policijskih agencija istodobno tragaju za materijalnim i digitalnim dokazima navodnih snimki kaznenih djela počinjenih na štetu djece.
Vođa Pantera odbija predati inkriminirajuće snimke
Tužiteljsko-policijska akcija uslijedila je nakon što su pripadnici "Pantera", koji skrivaju svoj identitet, objavili informaciju kako su uhvatili direktora jedne javne ustanove u Sarajevu koji je pokušao seksualno napastvovati malodobnika.
Tvrdili su kako imaju snimku koja to dokazuje a na društvenim mrežama objavili su video uradak u kojemu se vidi kako tog navodnog zlostavljača udaraju i prijete mu.
Nakon toga u Sarajevu je došlo je do fizičkog obračuna dvojice pripadnika "Pantera" s drugim osobama koje su im navodno prijetile pa je tada intervenirala policija i cijeli slučaj dobio značajnu pozornost lokalnih medija.
Potom se kao vođa "Pantera" javio stanoviti Ahmet Džinović koji je potvrdio kako je objavio snimku prebijanja navodnog pedofila. Tvrdio je kako takvih snimki ima još i najavio nastavak borbe protiv pedofila kao i raskrinkavanje njihova identiteta ali je odbio predati inkriminirajuće snimke policiji.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas