Uhićenja samozvanih boraca protiv pedofilije u BiH: Vođa Pantera odbija predati snimke policiji

Potom se kao vođa "Pantera" javio stanoviti Ahmet Džinović koji je potvrdio kako je objavio snimku prebijanja navodnog pedofila. Tvrdio je kako takvih snimki ima još i najavio nastavak borbe protiv pedofila kao i raskrinkavanje njihova identiteta ali je odbio predati inkriminirajuće snimke policiji.