VIDEO / Američki marinac svjedočio o lovu na Sarajlije tijekom suđenja Miloševiću

"Kaže, to smo već digli na razinu talijanske vlade, to je već nakon tog teksta, peti dan. On je to već uspio nekako pokrenuti, inače je bio u Italiji i vjerojatno je tamo imao neke veze. To je jedna monstruozna stvar gdje ljudi iz Italije plaćaju četnicima da ubijaju Sarajlije. I pročitao sam tada u tom prvom tekstu da više nije bila vijest da je ubijen civil u Sarajevu, nego da je ubijeno dijete – to im je bilo važno", priča Hodžić.