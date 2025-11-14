VIDEO / Američki marinac svjedočio o lovu na Sarajlije tijekom suđenja Miloševiću

Priča o strancima, uglavnom Talijanima, koji su tijekom opsade Sarajeva plaćali da pucaju s položaja VRS-a na civile, obišla je svijet. Iako je poznata već 30 godina, do sada nije privukla pozornost bh. pravosuđa. Mnogi sada polažu nadu u istragu talijanskog tužiteljstva. No pravnici upozoravaju da proces koji će se voditi u Milanu neće biti jednostavan. Ipak, sama činjenica da je pokrenut važna je poruka da ratni zločin ne zastarijeva.
Priča je prvi put objavljena javnosti 1. travnja 1995. godine na naslovnici Oslobođenja, prisjeća se dugogodišnji novinar i publicist Šefko Hodžić. Pet dana kasnije bilježi je i u svom ratnom dnevniku, a poslije i u knjizi, u članku pod naslovom “Snajperski safari na Sarajlije”. Izvor informacija tada je bio Mustafa Hajrulahović Talijan.
Svjedočenje Johna Jordana
"Kaže, to smo već digli na razinu talijanske vlade, to je već nakon tog teksta, peti dan. On je to već uspio nekako pokrenuti, inače je bio u Italiji i vjerojatno je tamo imao neke veze. To je jedna monstruozna stvar gdje ljudi iz Italije plaćaju četnicima da ubijaju Sarajlije. I pročitao sam tada u tom prvom tekstu da više nije bila vijest da je ubijen civil u Sarajevu, nego da je ubijeno dijete – to im je bilo važno", priča Hodžić.
O strancima koji su sudjelovali u ubijanjima još je 2007. pred Haškim tribunalom svjedočio nekadašnji američki marinac John Jordan. Bilo je to tijekom suđenja Dragomiru Miloševiću zbog snajperskog djelovanja usmjerenog na civile Sarajeva. Jordan je tada, između ostalog, rekao:
"Bio sam svjedok u više navrata da osobe koje mi nisu izgledale kao lokalno stanovništvo, po odjeći, po oružju koje su nosile, po načinu kretanja, odnosno kako su ih vodili lokalni stanovnici. Ja sam ih samo vidio kako ih vode i premještaju oko poznatih snajperskih položaja."
Priča ponovno aktualizirana 2022.
Priča je ponovno aktualizirana 2022. godine nakon prikazivanja filma slovenskog autora Mirana Zupaniča. To je potaknulo tadašnju gradonačelnicu Sarajeva Benjaminu Karić da Tužiteljstvu BiH podnese kaznenu prijavu protiv NN osoba. Do danas ta institucija nije učinila ništa na provjeri navoda. Sve oči sada su uprte u Italiju.
"Optimist sam da će ovakav interes svjetske javnosti te dokumentirane informacije i svjedočenja jednostavno morati uroditi plodom. Sarajevo to zaslužuje nakon 30 godina, više od 30 godina. Zaslužuju sva naša djeca, zaslužuju obitelji žrtava i mislim da je ovdje svaki dan od neprocjenjive važnosti", smatra Karić.
Ipak, pravna borba neće biti jednostavna, upozorava struka. Prošlo je 30 godina, svjedoci umiru, stare, zaboravljaju, kaže pravnik Dževad Mahmutović. Ali samo otvaranje istrage važno je za žrtve – šalje poruku da ratni zločin ne zastarijeva. Poseban izazov mogla bi biti eventualna suradnja talijanskog pravosuđa sa Srbijom.
Moguća opstrukcija Srbije?
"Vjerujem da će Srbija maksimalno opstruirati, s obzirom na to da je gotovo sigurno bila umiješana njihova služba sigurnosti, odnosno BIA, kako se već zove. Oni su cijelo vrijeme na Haškom tribunalu i pred Međunarodnim sudom pravde nastojali pokazati da nemaju nikakve veze sa zločinima počinjenim u BiH. Tako da je opstrukcija vrlo vjerojatna", ocjenjuje Mahmutović.
Više od 11.500 Sarajlija ubijeno je tijekom opsade s položaja VRS-a. Poseban teror ulijevali su upravo snajperisti.
Na pitanje N1 BiH kako ste vi preživjeli snajperiste, Hodžić odgovara:
"Ne znam kako sam preživio, bilo ih je posvuda. Prvih dana imao sam neku nelagodu, ali kasnije je sve postalo normalno – kao da mi je to posao, da to radim kao novinar, i da mi se ništa ne može dogoditi. I nije se dogodilo."
Nakon pokretanja istrage u Italiji, priča je odjeknula širom svijeta, u brojnim važnim medijima. No Tužiteljstvo u Milanu od početka istrage nije se oglasilo.
