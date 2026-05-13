VIDEO / Otvoren "bosanski Alcatraz": Najveća jedinica ove vrste na Balkanu

U Blažuju su otvoreni novi objekti pritvorske jedinice KPZ-a Sarajevo. Riječ je o kompleksu koji bi, prema najavama nadležnih, trebao donijeti europske standarde i veću sigurnost. Prije svega, doći će do rasterećenja trenutno prenapučenih zatvorskih kapaciteta u BiH.
Beton, čelik i zatvorske rešetke. Visoki zidovi. Videonadzor na svakom dijelu, a sve prate i zatvorski policajci. Službeno je otvoren pritvorski kompleks na Igmanu, najmoderniji zatvorski objekt u Bosni i Hercegovini. Ukupan kapacitet je 150 osoba, a može biti i veći, ovisno o potrebama. Trenutačno je pet zatvorenika smješteno u ćelije.
"Početak rada ove institucije, odnosno zatvora, značajno će olakšati rad sudskoj policiji. Prije svega moći ćemo koristiti specijalno vozilo za prijevoz osoba lišenih slobode. Tu je ovo vozilo, autobus, koji ste vidjeli – i on je dio te priče, dio projekta EU. Kroz operativno planiranje lakše će biti realizirati naloge pravosudnih institucija", kaže Dženad Grošo, direktor Sudske policije u FBiH.
Ova pritvorska jedinica namijenjena je za smještaj osoba koje čekaju presudu, ali i za osuđenike koji služe višegodišnje zatvorske kazne. Postojeći zatvorski kapaciteti sada su znatno rasterećeni, a ovdje će vrijediti strogi režim nadzora.
"Sve je digitalizirano, svaka radnja. Postoji mogućnost i umrežavanja s drugim institucijama i ustanovama u FBiH. Mislim da smo jedan od najopremljenijih zavoda ne samo u BiH, nego i u regiji", ističe Munib Isaković, direktor Kazneno-popravnog zavoda Sarajevo.
Ukupna vrijednost projekta izgradnje ovog zatvora, koji sada već mnogi nazivaju "Bosanski Alcatraz", iznosi oko 21 milijun maraka. Izgrađen je sredstvima Vlade Federacije i EU.
"Danas otvaramo prvi pritvorski kompleks visokog stupnja sigurnosti u FBiH. EU je ponosna što je doprinijela izgradnji ovog objekta u iznosu od 4 milijuna eura bespovratnih sredstava. Naša podrška obuhvatila je modernu audiovizualnu opremu za nadzor i digitalne sustave", kaže Magdalena Miller-Uri, voditeljica Odjela za suradnju u Delegaciji Europske unije u BiH.
Izgradnja objekta počela je u listopadu 2020. godine, a prvotno je bilo planirano da zatvor bude otvoren do kraja 2024. godine. U svakom kutku zatvora osjeća se kontrola, zaključani sustavi, kontrolirani prolazi. Prostor je projektiran tako da se nadzire iz svakog kuta. Ćelije su standardizirane, svedene na osnovno: krevet, stolica, skromna kupaonica. Cilj je podići razinu sigurnosti na viši standard.
"BiH nema većeg prijatelja od EU. Zajedničkim snagama gradimo sustav u kojem je pravda učinkovita, a građani mogu imati puno povjerenje u svoje institucije", dodaje Magdalena Miller-Uri.
Iza ovih teških metalnih vrata zatvorsku kaznu služit će opasni kriminalci. U ovakvim uvjetima posao će biti mnogo lakši i zatvorskim policajcima. Objekt se prostire na 4.500 četvornih metara, pa je ova zatvorska jedinica po kapacitetu za osobe koje čekaju suđenje najveća pritvorska jedinica na Balkanu.
