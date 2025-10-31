VIDEO / Pješačili 16 dana do Novog Sada pa sve okrunili - prosidbom

Studenti koji su 16 dana pješačili iz Novog Pazara, prešavši 400 kilometara, okrunili su pothvat na Mostu slobode u Novom Sadu - prosidbom. Naime, student Danis Šutković zaprosio je Džejlu Ahmetović.
Uz suze i vatromet, stavljanju prstena prethodio je dug zagrljaj dvoje mladih.
Studenti su na Most slobode ušli predvođeni bajkerima i traktorom, a kada su bajkeri stigli do kraja mosta, napravili su krug u kojem je Danis zaprosio Džejlu.
Prisutni studenti skakali su od sreće, dok je buduća mladenka bila ganuta do suza.
Za N1 je Džejla rekla da nije znala što su im kolege pripremile. Dodala je da se vukla za kolonom zbog ozlijeđene noge, kada su je odjednom pozvali da dođe naprijed, pa je, kako je ispričala, morala potrčati.
S obje strane mosta građani su bakljama pozdravili studente, slaveći kraj njihova putovanja.
