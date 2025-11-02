VIDEO / Podignut šator za Dijanu Hrku, salve uvreda i pogrdnog skandiranja na račun Vučića

Nakon što su iz smjera „ćacilenda“ poletjela pirotehnička sredstva prema građanima koji podržavaju Dijanu Hrku, situacija se, barem zasad, smirila, javljaju reporteri s mjesta događaja.
Događanja ispred Skupštine Srbije, dan nakon prve godišnjice pada nadstrešnice u Novom Sadu, pratimo UŽIVO OVDJE.
Atmosfera ispred Narodne skupštine postala je sve napetija nakon što se sve veći broj građana počeo okupljati kako bi pružili podršku Dijani Hrki. Istovremeno, građani su snimili kako policija privodi sumnjive osobe kojima zatim dopušta ulazak u „ćacilend“.
2. 11.2025. Beograd pic.twitter.com/OuDpjsbtKE— Tanja Mladenovic (@TanjaMladenovi7) November 2, 2025
Studenti u blokadi večeras su na svom profilu na mreži X objavili apel građanima da se sklone s ulica na sigurno mjesto. Međutim, ta je objava ubrzo povučena.
Dijana Hrka moli policiju da zaustavi nasilje koje dolazi iz „ćacilenda“.
Ćacilend je napunjen batinašima!!! pic.twitter.com/1DgEDqkRq5— Miloš Vučković (@Zvezdarko) November 2, 2025
Priprema se napad na građane koji podržavaju Dijanu Hrku?
Nova javlja da su građani koji su se nalazili u „ćacilendu“ pobjegli prema Trgu Nikole Pašića, zbog čega prisutni sumnjaju da se priprema veći napad na građane koji podržavaju Dijanu Hrku.
