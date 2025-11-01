VIDEO / Poruka studenata s tvrđave u Novom Sadu: Vidimo se sutra i svaki drugi dan, dok se pravda ne zadovolji

Nakon 16 minuta šutnje, studenti su putem megafona zahvalili građanima što su prisustvovali komemorativnom skupu u Novom Sadu, te poručili "vidimo se sutra i svaki drugi dan dok se pravda ne zadovolji".

Podijeli

Oglas

Komemorativni skup u Novom Sadu povodom godinu dana od pada nadstrešnice pratili smo OVDJE.

Nakon 16 minuta šutnje, studenti su putem megafona zahvalili građanima što su prisustvovali komemorativnom skupu u Novom Sadu, te poručili "vidimo se sutra i svaki drugi dan dok se pravda ne zadovolji".

Transparent s ovom porukom obješen je na Petrovaradinskoj tvrđavi.

S ovom porukom, skup je završio nakon 16 minuta šutnje, a prije toga je s čamaca na Dunavu pušteno 16 lampiona za 16 žrtava pada krošnji u Novom Sadu.