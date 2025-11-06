VIDEO / U Beogradu napadnut poznati novinar, nasilnik ga udario nogom, dovikivali: "Pi*ko ustaška!"

Ispred Narodne skupštine u Beogradu u srijedu su održana dva velika okupljanja, protivnika i pristalica vlasti u Srbiji.
U Beogradu je u srijedu održan novi veliki prosvjedni skup. S jedne su se strane okupili studenti i protivnici Vučićeva režima, a s druge strane pristalice vladajućih i Vučićeva SNS-a. Događaj nije prošao bez incidenata.
Pristalice režima napale su novinarsku ekipu KTV Zrenjanin. Gađali su Nemanju Šarovića i ostatak novinarske ekipe KTV-a topovskim udarima i bocama dok su stajali na pločniku i snimali prolazak okupljenih.
U jednom trenutku netko iz kolone prišao je novinaru Nemanji Šaroviću s leđa i izbio mu mikrofon iz ruke.
Kordon policije stajao je u blizini promatrajući napad, ali unatoč pozivima okupljenih, nisu reagirali.
Na snimci koja se proširila društvenim mrežama čuje se i kako mu nasilnik dovikuje "Gdje si, pi*ko ustaška! Gdje si, bre!"
