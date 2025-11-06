Oglas

prosvjedni skup

VIDEO / U Beogradu napadnut poznati novinar, nasilnik ga udario nogom, dovikivali: "Pi*ko ustaška!"

author
N1 Srbija
|
06. stu. 2025. 09:56
Nemanja Šarović
N1 Srbija

Ispred Narodne skupštine u Beogradu u srijedu su održana dva velika okupljanja, protivnika i pristalica vlasti u Srbiji.

Oglas

U Beogradu je u srijedu održan novi veliki prosvjedni skup. S jedne su se strane okupili studenti i protivnici Vučićeva režima, a s druge strane pristalice vladajućih i Vučićeva SNS-a. Događaj nije prošao bez incidenata.

Pristalice režima napale su novinarsku ekipu KTV Zrenjanin. Gađali su Nemanju Šarovića i ostatak novinarske ekipe KTV-a topovskim udarima i bocama dok su stajali na pločniku i snimali prolazak okupljenih.

U jednom trenutku netko iz kolone prišao je novinaru Nemanji Šaroviću s leđa i izbio mu mikrofon iz ruke.

Kordon policije stajao je u blizini promatrajući napad, ali unatoč pozivima okupljenih, nisu reagirali.

Na snimci koja se proširila društvenim mrežama čuje se i kako mu nasilnik dovikuje "Gdje si, pi*ko ustaška! Gdje si, bre!"

Teme
Nemanja Šarović napad srbija
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ