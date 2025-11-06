U Beogradu ubijen muškarac: Pretukli ga na smrt šipkom?

„Žrtva ima strašne ozljede lica, glave i ozljede na tijelu, koje su najvjerojatnije uzrokovane nekim čvrstim predmetom. U kući su pronađeni metalna šipka i drvena palica, koje su forenzičari s mjesta događaja iznijeli na vještačenje. Sumnja se da je muškarac tim predmetima pretučen na smrt“, kaže izvor upoznat sa slučajem i dodaje da muškarac nije ubijen jutros, već ranije te da se sumnja da se to dogodilo prije 24 sata.