U Beogradu ubijen muškarac: Pretukli ga na smrt šipkom?

Pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova u Beogradu, u suradnji s Višim javnim tužiteljstvom u Beogradu, uhitili su S.R. (1985.) i V.S. (1979.), zbog postojanja osnova sumnje da su počinili kazneno djelo teškog ubojstva, dok se za drugom osobom traga.
Muškarca udarali šipkom?
Sumnja se da su u Francuskoj ulici, u napuštenoj zgradi, više puta udarili tridesetosmogodišnjeg muškarca, koji je od zadobivenih ozljeda preminuo, priopćio je MUP.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz kaznenu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužiteljstvu u Beogradu, javlja Nova.rs.
U srijedu je u napuštenoj kuću u centru Beograda pronađeno tijelo muškarca. Sumnja se da je žrtva pretučena na smrt, a tijelo je udarano motkom i šipkom.
Strašne ozljede lica i glave
„Žrtva ima strašne ozljede lica, glave i ozljede na tijelu, koje su najvjerojatnije uzrokovane nekim čvrstim predmetom. U kući su pronađeni metalna šipka i drvena palica, koje su forenzičari s mjesta događaja iznijeli na vještačenje. Sumnja se da je muškarac tim predmetima pretučen na smrt“, kaže izvor upoznat sa slučajem i dodaje da muškarac nije ubijen jutros, već ranije te da se sumnja da se to dogodilo prije 24 sata.
