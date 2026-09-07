Bivši ministar pravosuđa: Zašto Bruxelles tako upadljivo šuti na veličanje Ratka Mladića?

Tuđe politike i interesi ne smiju se prelamati preko naših leđa. Mala smo, ali ravnopravna članica EU. Mi odlučujemo i o tome tko će nam se i kada pridružiti i o tome što će i kakva će biti Unija. Europska unija je najbolje mjesto za život i takva mora ostati, ali takvu Uniju nećemo sačuvati ako će se s kriterijem za članstvo trgovati po potrebi i za nečije interese.