sprovod ratnog zločinca
Bivši ministar pravosuđa: Zašto Bruxelles tako upadljivo šuti na veličanje Ratka Mladića?
Bivši ministar pravosuđa i predstojnik ureda predsjednika Republike Zorana Milanovića, Orsat Miljenić oglasio se na Facebooku o sprovodu osuđenof ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu.
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"Državne počasti na sprovodu i javno veličanje zločinca Ratka Mladića - koji je svoj zločinački put započeo ubijanjem i razaranjem po Hrvatskoj, a završio genocidom u Srebrenici – jasno pokazuju da režim u Srbiji sve to ne samo da prihvaća i podržava, nego i sudjeluje u veličanju zločina.
Nadam se da ovo ne odražava stav većine srpskog naroda koji je u svojoj povijesti imao puno osoba koje su zaslužile ovakav tretman za razliku od zločinca Mladića.
I dok me zapravo ne čudi ponašanje režima Aleksandra Vučića, brine me ponašanje službenog Bruxellesa i čelnika ne samo institucija Europske unije, nego i većine država članica. Gotovo šutke, uz pokoje mlako upozorenje, inače glasni europski lideri prave se kao da ne čuju i ne vide što se događa u Srbiji.
Zašto Bruxelles tako upadljivo šuti na veličanje Ratka Mladića i je li politička trgovina Bruxellesa s režimom u Srbiji važnija od svih vrijednosti koje su nama „prodavali“ i nametali, to će prije ili kasnije oni sami morati objasniti.
Međutim, ako već europska administracija šuti, mora reagirati hrvatska Vlada i to sa svim mehanizmima koje nam kao članici EU stoje na raspolaganju.
Uključujući i blokadu približavanja Srbije EU. U tome Vlada mora biti čvrsta, svjesna da su je birali hrvatski ljudi i da za njih radi te stoga ne smije popuštati pritiscima iz Bruxellesa, kojemu, čini se, ovakav srpski režim ne smeta.
Tuđe politike i interesi ne smiju se prelamati preko naših leđa. Mala smo, ali ravnopravna članica EU. Mi odlučujemo i o tome tko će nam se i kada pridružiti i o tome što će i kakva će biti Unija. Europska unija je najbolje mjesto za život i takva mora ostati, ali takvu Uniju nećemo sačuvati ako će se s kriterijem za članstvo trgovati po potrebi i za nečije interese.
Ovo je samo jedan primjer zašto Hrvatska mora inzistirati i na zadržavanju jednoglasnog odlučivanja - prava veta u svim važnim pitanjima EU. To su pravila igre na koja smo pristali i koja se bez nas ne mogu mijenjati. To je jedini način da male nacije sačuvaju sebe i svoje nacionalne interese.
Kao što naši saveznici stalno traže razumijevanje i solidarnost Hrvatske kada su u pitanju njihovi interesi, tako Vlada RH uvijek mora tražiti razumijevanje i solidarnost kad su u pitanju hrvatski strateški nacionalni interesi", napisao je Miljenić na Facebooku.
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