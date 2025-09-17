Oglas

nedaleko Mostara

Vozač taksija umro od opeklina zadobivenih u požaru vozila

author
Hina
|
17. ruj. 2025. 11:32
27.09.2023., Gimnazija Banjaluka, Banjaluka (BiH)
Dejan Rakita/Pixsell/Ilustracija

Vozač taksija umro je sinoć u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Mostaru gdje je doveden u stanju opasnom po život od posljedica teških opeklina zadobivenih u požaru koji je izbio tijekom vožnje.

Nesreća se dogodila nedaleko Mostara kada je iz još neutvrđenih razloga planuo taksi. Na mjesto događaja izašli su policijski službenici, ekipa hitne pomoći te pripadnici Profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar, koji su lokalizirali i ugasili požar.

Tridesetsedmogodišnji vozač je prevezen u Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar, gdje je hospitaliziran u Klinici za anesteziologiju, reanimatologiju, intenzivno liječenje i terapiju boli. Unatoč naporima liječnika, umro je sinoć od zadobivenih opeklina.

Taksi je potpuno izgorio. Policija je obavila očevid na mjestu događaja, a istraga o uzroku požara je u tijeku. Prema neslužbenim informacijama sumnja se na moguću eksploziju plina, no službena potvrda još uvijek nije dostupna. 

Teme
mostar prometna nesreća

