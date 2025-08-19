Oglas

Nevjerojatne scene

VIDEO / Vučić dotaknuo razbijeno staklo na prostorijama SNS-a pa se porezao

Nova.rs
19. kol. 2025. 11:17
Aleksandar Vučić
Zbog policijske brutalnosti sinoć su ponovno održani prosvjedi u nekoliko gradova u Srbiji. Studenti u blokadi pozvali su na skup pod nazivom "Gdje smo ono stali", a tijekom prosvjeda u Beogradu demolirane su prostorije SNS-a na Paliluli.

Tada je ogroman broj pripadnika policije potisnuo okupljene građane, da bi se samo nekoliko minuta kasnije iz tih demoliranih prostorija obratio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Tijekom obilaska demoliranih prostorija, predsjednik Srbije učinio je ono što nitko ne radi kada je staklo posvuda okolo.

Naime, dotaknuo je polomljeno staklo, ono se počelo rušiti, a muškarac iz njegova osiguranja morao je reagirati i "uhvatiti“ komade polomljenog stakla.

Predsjednikova "nezgoda“, prilikom koje se čak i posjekao, postala je viralna na društvenim mrežama, pa korisnici, između ostalog, komentiraju "da bi i klikera pokidao“.

Prosvjedi su održani u više gradova Srbije sedmu noć zaredom.

Žandarmerija je intervenirala suzavcem, potiskujući prosvjednike nakon što su demolirane prostorije Srpske napredne stranke u Cvijićevoj ulici.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je tijekom obilaska razlupanih prostorija naprednjaka – "oslobodit ćemo državu ovog terora i zla“.

"Gonit ćemo mnogo više, mnogo brže, mnogo jače. Nikoga sa strane nećemo pitati niti tražiti dozvole“, kazao je Vučić.

Aleksandar Vučić Srbija
