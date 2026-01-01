Vučić nagovijestio tko će biti novi vlasnik Naftne industrije Srbije

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je neizravno potvrdio da mađarska kompanija MOL pregovara s ruskom stranom o kupnji Naftne industrije Srbije (NIS).
U izjavi novinarima ispred Skupštine Srbije, u takozvanom Ćacilendu pretvorenom u privremeno novogodišnje selo, rekao je da će NIS odmah nakon blagdana početi nabavljati i prerađivati naftu, a da će rafinerija početi raditi punim kapacitetom oko 18. siječnja.
"Nadam se da će do tada Rusi i Mađari završiti svoj posao“, rekao je Vučić, istodobno izrazivši nadu da će goriva biti sasvim dovoljno za sve potrebe u zemlji.
