Povorka ponosa

FOTO, VIDEO / U Beogradu održan Pride: "Borimo se za pravdu, sigurnost, slobodu kretanja“

N1 Beograd
06. ruj. 2025. 20:31
Sudionici Pridea u Beogradu održali su danas prosvjednu šetnju, takozvanu Paradu ponosa, koja se ove godine održava pod sloganom „Za obitelj“.

Okupljanje je počelo u 16 sati u beogradskom parku Manjež, a zahtjevi LGBT+ zajednice za jednaka prava godinama ostaju isti, jer država nije ispunila nijedan od njih.

Sudionici šetnje Beograd Pridea 2025. prošli su pored zgrade Vlade Srbije, bez zaustavljanja, te se vratili u park Manjež, javila je reporterka FoNeta.

Tijekom šetnje uzvikivali su parole „Borimo se za prava“ i „Pumpaj“, a iza njih su išli pripadnici policije. Kolonu su pratila i vozila hitne pomoći.

Nakon prolaska kolone, policija je postavila metalnu ogradu u Nemanjinoj ulici, iznad zgrade Vlade Srbije, prema Slaviji. Policijski kordoni u opremi za razbijanje demonstracija raspoređeni su kod Studentskog kulturnog centra, gdje i ostaju.

U parku Manjež s sudionicima Pridea nalazili su se i policajci u civilu, kao i na samom početku manifestacije.

Kod Pravnog fakulteta okupljeni su zastali kako bi održali 16 minuta tišine, čime su odali počast žrtvama pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, ali i, kako su dodali organizatori, svim žrtvama sistema u Srbiji.

Nakon šetnje nastupio je zbor, a nakon toga očekuju se obraćanja profesora, studenata, istospolnih roditelja, osoba s invaliditetom i kraljice Pridea.

Beograd beograd pride povorka ponosa

