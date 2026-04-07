Vučić o prijevremenim izborima: Neće ih biti potraje li 'velika svjetska kriza'

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u utorak da prijevremenih izbora neće biti pokaže li se da se sprema "velika kriza" u svijetu, istaknuvši da su "interesi države i građana iznad svega", ali ne isključuje da će ih raspisati procijeni li da se situacija smiruje.
Aleksandar Vučić prethodnih je dana pozvao na konzultacije predstavnike parlamentarnih stranaka i koalicija na koje se veći dio, uglavnom proeuropske oporbe, nije odazvao.
Namjera mu je, kaže, bila uspostaviti dijalog, smatrajući da je razgovor od ključnog značaja kako bi se smirile napetosti i uspostavilo ozračje u kojem "drugi" neće biti neprijatelji, već samo politički takmaci.
Višemjesečna politička i društvena kriza u zemlji nastupila je tijekom i nakon masovnih protuvladinih prosvjeda, potaknutih pogibijom 16 ljudi u padu nadstrešnice na zgradi rekonstruiranog željezničkog kolodvora 1. studenog 2024. godine, za koji veliki dio javnosti vidi odgovornim čelnike vlasti. Za novosadsku tragediju još nitko nije odgovarao, a među osumnjičenim za nesavjestan rad su i dvojica bivših ministara.
Prosvjede je predvodio studentski pokret, a popisu svojih zahtjeva za demokratizacijom zemlje, uspostavom vladavine prava i rada institucija bez političkog mješanja i pritisaka, studenti su pridodali i raspisivanje prijevremenih izbora.
Vučić je nakon dosadašnjih konzultacija novinarima rekao da njegov poziv na dijalog i razgovor "nije hir, ni trik, već bit demokracije", ustvrdivši da je od 1. studenog 2024. uputio "154 poziva na razgovor političkim protivnicima i onima koji drugačije misle".
Naglasivši da nije čovjek "koji donosi odluke na prečac", on je ocijenio da će i razgovori unutar vladajuće Srpske napredne stranke (SNS), kao "najveće i najodgovornije političke stranke u Srbiji biti veoma teški, veoma delikatni i veoma dugi".
Vučić je rekao da nakon Uskrsa po julijanskom kalendaru, koji pravoslavni vjernici obilježavaju 12. travnja, predstoji "veoma teško vrijeme", zbog čega će poslije praznika zakazati sastanak i pozvati "cijelu Vladu Srbije i sve službe", kako bi se "pripremili za tu krizu".
Vučiću drugi predsjednički mandat, poslije kojeg se po ustavu više ne može kandidirati za tu dužnost, istječe u svibnju 2027. , a državni dužnosnici iz redova SNS-a već su najavili kako će ga "zamoliti" da bude premijer. Taj bi scenarij podrazumijevao da SNS s koalicijom koju prevodi pobijedi na izborima, a da za šefa države bude izabran kandidat naprednjaka ili netko blizak SNS-u kako bi Vučiću, eventualno, ponudio mandat za sastav vlade.
Srpska napredna stranka na vlasti je u Srbiji od 2012. godine.
