VIDEO / Vučić i Orbán mašu "nevidljivim“ ljudima: Stara snimka ponovno postala hit u svijetu

Stara videosnimka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i mađarskog premijera Viktora Orbána ponovno je postala viralna na društvenim mrežama, uoči parlamentarnih izbora u Mađarskoj koji se održavaju 12. travnja.
Oglas
Na snimci se vidi kako Vučić i Orbán sjede u vlaku i mašu kroz prozor, kao da pozdravljaju okupljene građane. Međutim, u kadru se jasno vidi da ispred vlaka nema ljudi, zbog čega je video izazvao brojne reakcije i komentare na internetu, kako tada, tako i sada.
Snimka je posebno privukla pozornost nakon što je ponovno podijeljena na društvenoj mreži X uz ironičan opis: "Uvijek je lijepo vidjeti dvojicu omiljenih europskih lidera, Vučića i Orbána, kako ih okupljene mase ljudi ispred vlaka pozdravljaju i dive im se. Samo pogledajte“.
Upravo taj kontrast između opisa i onoga što se vidi na snimci dodatno je potaknuo dijeljenje i komentiranje, pa je video u samo jedan dan dosegnuo oko 280.000 pregleda.
It is always beautiful to see the two beloved European leaders — Vucic and Orban — being admired by crowds of people standing outside the train— Lesia Dubenko 🇺🇦🇪🇺🇮🇱 (@LesiaLVD) April 6, 2026
Just watch pic.twitter.com/Y0PpmrfmSW
Sporna snimka zapravo potječe iz 2022. godine, kada je svečano otvorena brza pruga Beograd–Novi Sad, koja je skratila putovanje između ta dva grada na oko pola sata.
Tom prilikom vlakom „Soko“ provozali su se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i mađarski premijer Viktor Orbán. Tijekom vožnje Vučić je mahao ljudima uz prugu, ali je u jednom trenutku nastavio mahati iako se na tom dijelu nije vidjela nijedna osoba. Orbán je, vidno zbunjen, u jednom trenutku čak pogledao iza sebe, kao da provjerava vidi li Vučić nekoga koga on ne primjećuje.
PROČITAJTE JOŠ
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas