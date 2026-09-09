Picula o Srbiji: Prešli su sve crvene linije

"Jedna ipak nemala grupa država članica preko svojih predstavnika vrlo jasno taksativno je nabrojila sve ono što ovog trenutka u Srbiji se ne događa ili se, nažalost, događa i ne može poslužiti kao podloga da se otvori klaster broj 3. Srbija još jednom nije uspjela otvoriti taj klaster broj 3, zahvaljujući upravo otporu onih koji ne žele naprosto Vučiću dati jednu takvu ozbiljnu koncesiju dok je situacija u Srbiji loša i sve gora", dodao je.