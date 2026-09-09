pokop ratnog zločinca
Picula o Srbiji: Prešli su sve crvene linije
Eurozastupnik Tonino Picula oštro je komentirao način na koji je u Srbiji organiziran pokop ratnog zločinca Ratka Mladića, ocijenivši da je događaj imao izravnu potporu države i da pokazuje odnos vlasti Aleksandra Vučića prema ratnoj prošlosti, ali i smjer u kojem vodi Srbiju. Smatra da bi nakon svega Europska unija trebala preispitati nastavak pregovora sa Srbijom dok je na vlasti aktualni režim.
Pokop ratnog zločinca Ratka Mladića trebao bi biti događaj nakon kojeg će Europska unija konačno promijeniti dugogodišnju politiku prema vlasti Aleksandra Vučića, smatra hrvatski eurozastupnik Tonino Picula. Gostujući na N1 televiziji, Picula je rekao da problem odnosa Bruxellesa prema Srbiji nije nov te da politika koju opisuje kao podilaženje srpskoj vlasti traje još od vremena njemačke kancelarke Angele Merkel.
"To takozvano 'nesnalaženje' Europske komisije ima dužu povijest podilaženja srpskoj vlasti, rekao bih još negdje od vremena Angele Merkel, koja je upravo u Aleksandru Vučiću vidjela pravog partnera s kojim je možda moguće napraviti neke ključne promjene u samoj Srbiji", rekao je Picula.
No nakon 12 ili 13 godina, smatra, jasno je da se takva očekivanja nisu ostvarila.
"To nadanje je potpuno iznevjereno i upravo mi se čini da je pokop ratnog zločinca Ratka Mladića događaj koji bi morao promijeniti u potpunosti tu dugogodišnju politiku povlađivanja Aleksandru Vučiću od strane Europske unije", rekao je.
"Pogreb je bio direktno sponzoriran i organiziran od strane države"
Picula smatra da se način na koji je organiziran Mladićev pogreb ne može odvojiti od politike srbijanskih vlasti.
"Sve ovo što ste opisali naprosto je točno i potpuno je jasno da je pogreb ratnog zločinca bio direktno sponzoriran i organiziran od strane države", rekao je.
Prema njegovim riječima, elementi državnog protokola koji su pratili pogreb ne bi bili mogući bez odobrenja vlasti.
"Sve te insignije, svi ti elementi koje ste nabrojali, naravno, ne bi bili mogući bez zelenog svjetla samih vlasti."
Za Piculu je zato pogreb mnogo više od pitanja odnosa prema jednoj osobi. Smatra da je postao svojevrsna politička poruka o karakteru današnje vlasti u Srbiji.
"Ta vrsta angažiranosti vlasti u pogrebu govori da je on, zapravo taj pogreb, jedan medij preko kojeg se još jednom identificirala ukupna politika Aleksandra Vučića i naprednjaka u Srbiji", rekao je.
Sve što se moglo vidjeti i čuti tijekom pogreba, dodaje, pokazuje "apsolutno neprihvatljiv odnos srbijanske vlasti prema nedavnoj prošlosti" obilježenoj teškim zločinima i razaranjima.
"Govori o tome u kojem pravcu Vučićev režim usmjerava Srbiju"
Picula posebno naglašava da se ne radi samo o interpretaciji ratova iz 1990-ih. Prema njegovoj ocjeni, način na koji se vlast odnosi prema Mladiću govori i o karakteru Srbije danas.
"Ne govorimo samo o odnosu Srbije prema onome što je bilo jučer, nego govorimo naprosto o odnosu srpske vlasti prema onome što je Srbija danas", rekao je.
Još važnije, dodaje, to može biti pokazatelj budućeg političkog smjera Srbije.
"Budući da se nalazimo u predizbornom razdoblju, u Srbiji naprosto puno govori o tome što će biti ili što može biti sa Srbijom sutra."
Picula podsjeća da Srbija formalno ostaje država kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji i da Vučić i dalje deklarativno tvrdi da je članstvo u EU-u strateški cilj zemlje. Međutim, pregovori praktički stoje.
"Nijedno novo poglavlje nije otvoreno već gotovo pet godina", rekao je.
Nakon događaja oko Mladićeva pogreba, smatra, Beograd mora dobiti puno jasniju poruku Bruxellesa.
"Ovog puta doista mora dobiti vrlo artikuliran odgovor da postoje ozbiljni limiti takve ambicije."
Treba li EU uopće nastaviti pregovore sa Srbijom?
Picula smatra da se nakon pokopa Ratka Mladića više ne bi trebalo postavljati samo pitanje želi li Srbija doista postati članica Europske unije.
Pitanje bi, kaže, trebalo postaviti i obrnuto.
"Do sada se govorilo da nije pitanje želi li Europska unija Srbiju za članicu, već želi li Srbija, odnosno njezina dugogodišnja vlast, uopće prihvatiti demokratske standarde potrebne za članstvo. Ali ipak, nakon ovako organiziranog pogreba ratnog zločinca Ratka Mladića, danas se mora postaviti pitanje treba li Europska unija nastaviti pregovore sa Srbijom sve dok ima ovakvu vlast", rekao je Picula.
Njegov odgovor je jasan.
"Nadam se da neće, jer prostor za neku, sa ili bez navodnika, 'naivnost' kada je riječ o odnosu Europske unije prema Vučićevom režimu doista se smanjio."
Picula nabrojao poteze Vučića koje Bruxelles nije sankcionirao
Mladićev pogreb za Piculu nije izoliran događaj. Podsjetio je na niz poteza srbijanske vlasti za koje smatra da su ranije trebali izazvati puno snažniju reakciju Europske unije.
"On je otišao prošle godine Putinu na vojni mimohod na Crvenom trgu, iako je bio upozoren da to ne radi", rekao je o Vučiću.
Spomenuo je i slučaj oružanog upada na sjever Kosova.
"Nije još ništa poduzeto kako bi se sankcionirali krivci za upad paravojnih srpskih formacija na sjever Kosova."
Picula je kritizirao i zakonske promjene u Srbiji za koje tvrdi da ugrožavaju autonomiju tužiteljstva zaduženog za organizirani kriminal i ratne zločine. Uz to je podsjetio na dugotrajne prosvjede i nezadovoljstvo dijela građana Srbije.
"Već praktički dvije godine, prije svega, sami građani Srbije osjećaju jednu vrstu i političkog i svakog drugog nasilja, tražeći ozbiljne promjene u Srbiji i, prije svega, da se prestane s korupcijom od strane samoga režima", rekao je.
Usprkos svemu tome, smatra Picula, Europska komisija nije reagirala na odgovarajući način.
"Vučićeva Srbija je destabilizacijski faktor na Zapadnom Balkanu"
Posebno oštru ocjenu Picula je iznio govoreći o regionalnoj politici Srbije.
"Ako itko predstavlja destabilizacijski faktor na Zapadnom Balkanu, to je svakako Vučićeva Srbija", rekao je.
Podsjetio je i na česte Vučićeve kritike Hrvatske.
"Hrvatska je jedna od omiljenih meta srpskog predsjednika koji često se obrušava na Zagreb, koji govori, naravno, da smo mi susjedi koji ugrožavaju Srbiju, koji naprosto ne vole Srbiju."
Picula smatra da Hrvatska istodobno ima interes da sve susjedne države napreduju prema članstvu u Europskoj uniji, ali samo ako ispunjavaju kriterije i poštuju temeljne vrijednosti Unije.
"Srbija, nažalost, već duže vremena nije takav susjed i nije takav kandidat", rekao je.
"I mislim da Zagreb ovakvoj vlasti u Beogradu treba dati to do znanja."
Prema njegovu mišljenju, upravo Vučićeva politika predstavlja najveću prepreku europskoj perspektivi Srbije.
"Očito da sam Vučić radi najviše protiv bilo kakve europske perspektive Srbije", ustvrdio je.
Pregovori Srbije i EU-a praktički su zamrznuti
Picula je podsjetio da Europska komisija i Europski parlament nemaju uvijek jednak pristup Srbiji.
Europski parlament, tvrdi, već je dugo izrazito kritičan prema stanju demokracije u zemlji.
"Mi u našim dokumentima i u mom posebnom izvještaju o stanju u Srbiji vrlo precizno, zapravo argumentirano, govorimo što je sve potrebno u Srbiji mijenjati kako bi ona napredovala na europskom putu", rekao je.
Podsjetio je i na posljednje izvješće Europske komisije koje je predstavila povjerenica za proširenje Marta Kos.
"Taj izvještaj Komisije nikada nije bio tako detaljan, opisujući tu jednu vrstu zaostajanja Srbije i urušavanja demokratskih standarda."
Ipak, tvrdi da dio europske politike i dalje "okreće glavu od stanja u Srbiji".
Komisija je htjela otvoriti klaster 3, države članice zaustavile odluku
Kao konkretan primjer različitih stavova unutar EU-a Picula navodi pristupni klaster 3. Prema njegovim riječima, Europska komisija pokušala je prije nekoliko mjeseci predložiti Europskom vijeću njegovo otvaranje za Srbiju, iako potrebne reforme nisu bile provedene.
"Komisija je inzistirala da se otvori taj klaster", rekao je.
No odluka nije prošla na Europskom vijeću.
"Jedna ipak nemala grupa država članica preko svojih predstavnika vrlo jasno taksativno je nabrojila sve ono što ovog trenutka u Srbiji se ne događa ili se, nažalost, događa i ne može poslužiti kao podloga da se otvori klaster broj 3. Srbija još jednom nije uspjela otvoriti taj klaster broj 3, zahvaljujući upravo otporu onih koji ne žele naprosto Vučiću dati jednu takvu ozbiljnu koncesiju dok je situacija u Srbiji loša i sve gora", dodao je.
A pogreb Ratka Mladića, prema Piculi, dodatno je dokumentirao takvo stanje.
Picula prozvao i europske pučane
Picula dio odgovornosti za odnos prema Vučiću vidi i u političkim vezama Srpske napredne stranke s europskim pučanima.
"Treba reći to sasvim otvoreno, mislim da je jedan od razloga zašto Aleksandar Vučić ima tu vrstu privilegije da radi svašta, da mu se ne događa ništa, i njegov status promatrača u Europskoj pučkoj stranci, dakle najutjecajnijoj političkoj grupaciji u Europskoj uniji", rekao je.
Smatra da bi upravo EPP trebao povući potez.
"Mislim da su upravo europski pučani ovoga trenutka možda najpozvaniji da reagiraju kako bi doista ta politika podilaženja bila arhivirana. Dok oni ne dovedu u pitanje poziciju Srpske napredne stranke u svojoj grupaciji, teško da možemo mi vanjskim pritiskom izazvati promjene", dodao je.
"Vučićev režim predstavlja prvorazredni rizik za Europsku uniju"
Picula smatra da bi nakon događaja u Beogradu Zagreb trebao pokušati okupiti širu skupinu država koje će tražiti promjenu europske politike prema Srbiji. Posebno je snažno formulirao svoju ocjenu aktualnog režima u Beogradu.
"Na jugoistoku Europe postoji jedan hibridni režim koji ovoga trenutka ni na koji način ne odgovara geopolitičkim ambicijama Europske unije", rekao je.
Podsjetio je da EU nije samo gospodarski projekt.
"Europska unija nije samo zajedničko tržište i zajednička valuta, ona je i zajednica nekih vrijednosti, ali i zajednica podjele rizika."
A zatim zaključio:
"Vučićev režim ovog trenutka predstavlja prvorazredni rizik za Europsku uniju i njezinu politiku proširenja."
"Prešli su sve crvene linije"
Sljedeći test za Bruxelles mogao bi doći vrlo brzo. Picula je najavio da će predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta predstaviti godišnje izvješće o stanju Europske unije.
"Doista, vidjet ćemo hoće li ove godine ovo što se dogodilo, nažalost, ova sramota u Beogradu, biti spomenuta", rekao je.
Podsjetio je da se von der Leyen prošle godine u svom govoru osvrnula na politiku izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, ali nije spomenula Aleksandra Vučića.
"Evo joj prilike da, prije svega, korigira taj svoj stav i da naprosto na jasan način predstavi događaje koji su vezani uz pogreb ratnog zločinca", rekao je.
Drugi važan trenutak bit će novo izvješće o pristupnim pregovorima država kandidatkinja koje bi trebala predstaviti povjerenica Marta Kos.
Picula ne očekuje ublažavanje kritika prema Srbiji. Smatra da bi Bruxelles sada trebao predložiti "vrlo jasne mjere" kojima će vlastima u Beogradu poslati nedvosmislenu poruku.
"Prešli su ipak sve crvene linije", zaključio je Picula.
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