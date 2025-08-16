VIDEO / Vlasnik kafića podržao prosvjede protiv Vučića: Huligani pretukli konobaricu i sve porazbijali

"Neka djeca su gore trčala, ja sam poletio vidjeti što je s djecom, mislio sam da ih netko juri kako bi ih istukao, da ih obranim. Vidio sam da je lokal demoliran, dok smo se vratili, oni su pobjegli. Bilo je gostiju, razbili su cijeli inventar, radnicu su pretukli, ona je na Hitnoj, djevojka. Sve goste su istukli, neke mladiće. Sve su polupali i razbježali se", rekao je Živanović.