Vučić za Reuters kaže da bi se "volio manje baviti politikom" nakon isteka predsjedničkog mandata
Srbija diverzificira opskrbu energentima i izvan Rusije te je već u pregovorima o kupnji prirodnog plina putem zajedničkog mehanizma Europske unije, izjavio je za Reuters predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Predsjednk Srbije Aleksandar Vučić je rekao da razumije politiku EU-a prema ruskim energentima, dodavši da se Srbija „mora prilagoditi određenim zahtjevima u svojoj energetskoj politici“.
Jedna od posljednjih europskih kupaca ruskog plina
„I dalje imamo velike zalihe ruskog plina, ali sve više ga nabavljamo i od Europljana“, rekao je Vučić, istaknuvši da je cilj Srbije osigurati 500 milijuna kubičnih metara plina godišnje – oko petine svojih potreba – putem zajedničke inicijative EU-a, kojoj se Srbija pridružila prošle godine, piše N1 Beograd.
Srbija, koja želi pristupiti Europskoj uniji, jedan je od posljednjih europskih kupaca ruskog prirodnog plina te na taj način pokriva gotovo 80 posto svojih potreba, navodi Reuters. Agencija dodaje da je Srbija pod pritiskom EU-a da pronađe alternativne izvore kako bi se smanjio dotok novca Rusiji za rat u Ukrajini.
Otkud Srbija kupuje plin?
Srbija već kupuje plin iz Azerbajdžana preko Bugarske, a izgradnja plinovoda prema Sjevernoj Makedoniji, koja bi trebala započeti ove godine, omogućila bi joj pristup ukapljenom prirodnom plinu iz Grčke, objasnio je Vučić.
Vučić je također istaknuo da je predan ideji članstva Srbije u EU-u, navodeći da se gospodarska situacija poboljšala.
„Nema sumnje – dok sam ja predsjednik, Srbija će biti na europskom putu“, poručio je Vučić.
Reuters podsjeća da EU od Srbije traži jačanje vladavine prava, slobode medija te intenzivniju borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije ako želi postati članica Unije.
Izmjene pravosudnih zakona, tzv. Mrdićevi zakoni
Kritičari upozoravaju da bi nedavne izmjene pravosudnih zakona mogle smanjiti neovisnost pravosuđa i time dodatno otežati pristupanje Srbije Europskoj uniji.
Vučić je naglasio da su vlasti spremne pažljivo razmotriti set pravosudnih zakona zajedno s europskim institucijama.
Reuters navodi i da je Vučić, kojeg opisuje kao populista, pretrpio snažan politički udar nakon pada nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu 2024. godine, kada je poginulo 16 osoba.
Predsjednik Srbije priznaje da je korupcija ozbiljan problem u zemlji te da je i sam nezadovoljan naporima da se ona iskorijeni. „Riječ je o korupciji u našim državnim institucijama, uključujući i političare“, rekao je.
Vučićev mandat završava 2027.
Vučićev drugi i posljednji predsjednički mandat završava 2027. godine, a naveo je da će se izvanredni izbori održati ove godine. Istaknuo je da nije siguran čime će se baviti nakon toga, ali nije isključio mogućnost povratka u stranačku politiku ili na dužnost premijera.
„Volio bih biti manje angažiran u politici ili se njome uopće ne baviti, ali briga o mom političkom nasljeđu može zahtijevati određeni angažman – vidjet ćemo“, zaključio je Vučić.
