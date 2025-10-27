"Zastani gdje god da jesi": Srpski studenti pozvali na 16 minuta tišine 1. studenog

N1 Srbija

Studenti u blokadi pozvali su građane da 1. studenog u 11:52 sati "zastanu, gdje god da jesu" i održe 16 minuta tišine u znak sjećanja na poginule u padu nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu 1. studenog 2024. godine.

Putem Instagrama, studenti su pozvali građane da na godišnjicu urušavanja nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru zastanu — bilo da se nalaze u Washingtonu, Bruxellesu, New Yorku, Ateni, Stuttgartu, Valenciji, Beču, Pragu, Zagrebu ili drugim svjetskim gradovima.

Godišnjica pada nadstrešnice, u kojem je poginulo 16 osoba, a jedna teško ozlijeđena, bit će obilježena 1. studenog u Novom Sadu velikim skupom na koji pozivaju studenti.

Pad nadstrešnice izazvao je masovne prosvjede i akcije 16-minutne tišine u 11:52 sati. Nakon napada na studente Fakulteta dramskih umjetnosti tijekom komemorativnog skupa, uslijedila je blokada fakulteta u Srbiji.

Studenti su zatražili objavu dokumentacije o rekonstrukciji željezničkog kolodvora i procesuiranje odgovornih za tragediju. Budući da njihovi prvotni zahtjevi nisu ispunjeni, sada traže raspisivanje izvanrednih parlamentarnih izbora.