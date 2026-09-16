Sedam stvari koje će Ursula von der Leyen najaviti u govoru o stanju Unije

Govor će se mijenjati i prepravljati sve do trenutka kada ga bude održala. No na temelju razgovora s više od desetak europskih dužnosnika, kojima je zajamčena anonimnost kako bi mogli govoriti o predsjedničinim prioritetima i ključnim porukama, evo što je redakcija POLITICO-a doznala o tome što će reći.