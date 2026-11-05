Kraj jedne ere
Cristiano Ronaldo više neće igrati za Portugal: "Odlazim uzdignute glave"
Službeno je: Cristiano Ronaldo povukao se iz portugalske reprezentacije.
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Četrdesetjednogodišnji nogometaš upisao je 243 nastupa i postigao 146 pogodaka za nacionalnu vrstu Portugala, podsjeća Sky Sports. S njima je osvojio Europsko prvenstvo 2016. godine i dva naslova u Ligi nacija.
Odluka o odlasku došla je kratko nakon sukoba s izbornikom Jorgeom Jesusom tijekom posljednjeg reprezentativnog okupljanja.
Objava na mrežama
Portugalska legenda okončala je svoju blistavu, 23 godine dugu reprezentativnu karijeru. Ronaldo je odluku potvrdio u četvrtak ujutro na društvenim mrežama, uz poruku: „Portugal će uvijek biti dio mene.”
„Danas završavam svoj put na terenu u dresu reprezentacije. Odlazim uzdignute glave, ponosan na put koji sam prošao i svjestan da sam Portugalu dao sve što sam imao.
Golovi se zaboravljaju, trofeji završavaju u muzejima, a rekordi se prije ili poslije ruše. Ali postoji nešto što vrijeme nikada ne može izbrisati, a to je mjesto koje zauzimamo u srcima ljudi.
Cijeli sam život radio kako bih postao najbolji nogometaš na svijetu. Danas shvaćam da je najveća pobjeda bila zaslužiti priliku predstavljati najbolju zemlju na svijetu.”
Ronaldo je zahvalio suigračima, trenerima, obitelji i portugalskim navijačima diljem svijeta, prisjetivši se odricanja, pobjeda i poraza tijekom svoje reprezentativne karijere.
„Hvala vam za ove 23 godine. Hvala vam što ste vjerovali u mene. Portugal će uvijek biti dio mene. Zauvijek.”
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